A Jesolo (Venezia) durante un addio al celibato il futuro sposo si è vestito come Gesù portando in spalle una croce, ma la cena è stata interrotta dalla polizia locale che gli ha fatto una multa di 200 euro per blasfemia, sequestrando anche la croce (1). A Taranto un pregiudicato ha venduto per trenta euro la statua di Gesù che aveva appena rubato nella parrocchia della Santissima Addolorata (2); la cifra ha creato suggestioni in città per l’apparente somiglianza con i trenta sicli d’argento ricevuti da Giuda Iscariota, che tuttavia avevano un valore molto più alto (3). Il candidato sindaco della lista Firenze vera ha proposto la reintroduzione in città del fiorino (4). Due imprenditori milanesi hanno visto i loro portafogli in criptovalute svuotati da truffatori che si erano finti manager di un fondo d’investimenti globale interessato alle start-up del capoluogo lombardo (5).

In Campania ci sono 35 liste elettorali fittizie, cioè create solo per consentire ai militari che si candidano di stare un mese in licenza retribuita (6). In provincia di Cuneo 78 comuni vanno al voto con un solo candidato sindaco, che quindi viene automaticamente eletto se si presenta ai seggi almeno il 40 per cento degli aventi diritto (7). Tra le 145 persone candidate come sindaco o sindaca nelle città capoluogo di provincia i maschi sono 112 e le donne 33, pari a poco più del 20 per cento (8). A Rocca Santa Maria (Teramo) corre per la carica di primo cittadino un aspirante sindaco seriale: in passato si era già candidato per lo stesso ruolo in altri quattro comuni abruzzesi, oltre che come consigliere comunale a Casarano (Lecce) e come consigliere regionale in Abruzzo, senza mai essere eletto (9). Un candidato al consiglio comunale di Caltanissetta ha usato l’intelligenza artificiale per realizzare un audio in cui dialoga con Silvio Berlusconi, che tra l’altro gli dice “La tua esperienza imprenditoriale ti darà una prospettiva preziosa per la comunità” (10).

A Ventimiglia un giovane senegalese è stato trovato morto nella cosiddetta “giungla”, la tendopoli di migranti accanto al fiume Roja (11) abitata in prevalenza da cittadini provenienti da paesi africani che cercano di raggiungere la Francia; il sindaco di Ventimiglia ha disposto che l’accampamento sia sgomberato con le ruspe (12). Nel porto di Genova un’imbarcazione con a bordo 51 migranti provenienti da Gambia, Nigeria, Ghana e Senegal ha attraccato (13) al molo accanto a quello in cui era ormeggiata una nave da crociera su cui per tutta la notte avevano festeggiato (14) due miliardari indiani con i loro amici, reduci da un gigantesco party prematrimoniale che aveva occupato la piazzetta di Portofino (15).

Il direttore della Caritas di Jesi (Ancona) ha detto che alle mense dell’associazione si presentano uomini in giacca e cravatta che si vergognano della loro povertà (16). Un uomo di Trieste che ha perso il reddito di cittadinanza si è visto pignorare tutto quello che aveva sul conto in banca, pari a 36 centesimi (17). Un giovane di Aosta è andato in Croazia per risparmiare sulle spese dentistiche ma all’aeroporto di Zagabria è stato arrestato e non riesce a tornare in Italia, sebbene lui dica di non sapere perché è finito in manette (18). Gli operai della ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze), da anni in lotta per il posto di lavoro, hanno deciso di ricorrere allo sciopero della fame (19). A Torino tra i protagonisti dell’evento Open house 2024 c’è stato un architetto specializzato nel ristrutturare gli appartamenti sotto i 40 metri quadri: “Ormai le case si restringono sempre di più”, ha detto l’architetto (20). Con il nuovo decreto legge chiamato “salva casa” si concede l’abitabilità per due persone ad appartamenti di 28 metri quadri, che scendono a 20 se la persona è una sola; l’altezza minima del soffitto viene portata da 2,70 a 2,40 metri e potranno essere considerati appartamenti anche i lavatoi di queste dimensioni (21).