A Sala Consilina (Salerno) un uomo che passeggiava nudo per strada è stato fermato dai carabinieri ed è scattata la corsa a giocare al lotto i numeri 18 (carabinieri), 25 (strada), 35 (uomo nudo) (1). Sulla spiaggia di San Vero Milis (Oristano) sarà predisposta un’area per matrimoni nudisti ma il celebrante comunale sarà vestito (2). A Rho (Milano) una coppia di sposi ha trovato chiusa la sala comunale dove doveva svolgersi il matrimonio (3). A La Spezia una coppia di sposi ha trovato chiuso il ristorante doveva doveva svolgersi la festa di matrimonio (4). A Cartoceto (Pesaro) una coppia di sposi omosessuali ha ricevuto la benedizione di un prete che sarà presente anche al banchetto nuziale (5). A Sulmona (L’Aquila) una poliziotta ha fatto la proposta di matrimonio a una collega al termine della cerimonia di giuramento ricevendo il picchetto d’onore di colleghi e colleghe in divisa (6). A Cervia (Ravenna) un giovane ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata con un drone che però è caduto in mare (7). A Bari un uomo ha bloccato una strada insieme ai suoi amici per fare una festa con fuochi d’artificio, deejay e serenata davanti alla casa della promessa sposa (8).

A Veronella (Verona) la festa della carne rossa ha sostituito la sagra della Madonna del Carmine a causa di un dissidio tra la pro loco e la parrocchia (9). A Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani) c’è stata una grande festa pubblica per l’ottantottesimo compleanno dell’attore Lino Banfi (10). A Capri c’è attesa per l’arrivo della cantante Madonna che potrebbe festeggiare il suo sessantaseiesimo compleanno sull’isola (11). Alla festa per il giorno dell’indipendenza nella base statunitense di Aviano (Pordenone) la guardia di finanza ha trovato cinque lavoratori in nero (12). Nei vigneti delle Langhe decine di braccianti in nero venivano pagati cinque euro l’ora lavorando dodici ore al giorno e venivano picchiati se protestavano (13). A Bologna 34 addetti di una sartoria venivano pagati in nero un euro e mezzo l’ora lavorando quindici ore al giorno sette giorni su sette (14). Ad Alba (Cuneo) le lavoratrici di un ditta in appalto che confezionano gli ovetti Kinder Ferrero vengono pagate cinque euro l’ora (15). A Olbia i rider di Glovo vengono pagati 2,25 euro a consegna (16). A Palermo un rider è stato picchiato perché non ha consegnato il cibo al piano (17). A Trieste un fast food aveva sei rider e un addetto alla cucina tutti in nero (18).

A Riccione aprirà il seicentottantunesimo ristorante Mc Donald’s in Italia (19). A Rimini è stato aperto il trentaseiesimo Starbucks in Italia (20). La catena Kentucky Fried Chicken ha lanciato a Milano una linea vegetariana definendola “una scelta d’inclusione” (21); i nuovi fritti hanno il sapore del pollo ma sono a base di funghi e aromi (22). A Roma ha aperto un ristorante di sushi vegano (23). A Sferracavallo (Palermo) un ristorante propone la pizza col sushi (24). A Milano la onlus PizzAut, che dà lavoro a ragazzi e ragazze con problemi di autismo e altre disabilità, ha presentato il progetto PizzAutobus che prevede decine di pizzerie itineranti (25). A Porto San Giorgio (Fermo) il proprietario di una pizzeria ha messo una taglia di mille euro per chi gli riporterà due clienti che se ne sono andati senza pagare (26).

Feste, gare ed eventi dedicati alla pizza si sono tenuti o si tengono in questi giorni da Milano (27) a Catania (28), da Torino (29) a Roma (30) ma anche in comuni più piccoli come Gaeta (Latina) (31), Roccasecca (Frosinone) (32), Monteleone (Fermo) (33), Montecorvino Rovella (Salerno) (34) e Velletri (Roma) (35). A Forte dei Marmi (Lucca) un intero palazzo in centro è stato convertito nel nuovo Crazy Pizza di Flavio Briatore (36).

A Firenze un magnate saudita ha acquistato lo storico palazzo Sassetti del diciassettesimo secolo per trasformarlo in appartamenti turistici di lusso (37). Il megayacht del fondatore di Facebook Mark Zuckerberg è a Ischia (Napoli) (38) e quello dell’ex campione di basket Michael Jordan è sulla costiera amalfitana (Salerno) (39). La nave di soccorso ai migranti Louise Michel è bloccata nel porto di Licata (Agrigento) per aver contravvenuto al decreto Piantedosi sbarcando i migranti a Lampedusa che era il porto sicuro più vicino (40). A causa della stessa norma, la nave di Emergency Lifesupport è stata costretta ad arrivare fino a Civitavecchia (41) dopo aver salvato 74 persone nel Mediterraneo (42), la nave di soccorso Sea Eye 4 è stata costretta ad arrivare fino a Genova dopo aver salvato 174 persone nel Mediterraneo (43) e la nave di soccorso Ocean Viking è stata costretta ad arrivare fino a Marina di Carrara (44) dopo aver subito un tentativo di assalto da parte di uomini con il volto coperto mentre stava salvando 93 persone nel Mediterraneo (45).

Una ong tedesca ha trasformato in mezzo di soccorso un’imbarcazione che arriva fino a 20 nodi di velocità, per evitare ai migranti di restare molti giorni in mare quando le ong vengono obbligate ad arrivare fino ai porti del centro o del nord Italia; il potente mezzo marino partirà per la sua prima missione dal porto di Licata (Agrigento) (46). A Salerno tredici uomini di un clan camorristico avevano creato società fantasma con cui assumevano fittiziamente persone africane da far venire in Italia con il click-day (47); uno degli arrestati usava il termine “pecore” per definire i migranti (48). I comuni di Roverchiara e Bonavigo (Verona) si sono rivolti al prefetto per far fronte all’eccessivo numero di richieste di cittadinanza italiana provenienti dal Brasile da parte di persone che sostengono di avere avi veneti (49).

A Firenze il “palo” di una banda specializzata nel gioco delle tre scatolette ha strappato dai muri i volantini con cui i commercianti avevano messo in guardia i turisti dalla nota truffa di strada (50). A Castellammare di Stabia (Napoli) alcune persone hanno chiamato i carabinieri per salvare quello che sembrava un aspirante suicida aggrappato a un cornicione ma si trattava invece di un ladro d’appartamenti (51). A Trento il proprietario di un bar ha offerto un lavoro al ladro che aveva rubato nel suo esercizio lasciando un biglietto di scuse in cui spiegava di trovarsi in una condizione di bisogno (52). A Barletta qualcuno ruba nei bar i salvadanai delle mance dei camerieri (53). In una frazione di Crespina Lorenzana (Pisa) è stato preso un ladro seriale delle elemosine in chiesa specializzato nel sottrarre le monete dalle gettoniere con un coltello e un nastro biadesivo (54).

A Sperlonga (Latina) ignoti hanno chiuso l’accesso libero a una spiaggia rovesciando quintali di terra nell’unico passaggio percorribile (55). A Ercolano (Napoli) la spiaggia della Favorita è raggiungibile da chi non paga lo stabilimento balneare solo scavalcando un muro o passando dagli scogli (56). Sulla spiaggia di Montesilvano (Pescara) la musica in filodiffusione viene interrotta da spot muti di trenta secondi acquistati da un imprenditore che vuole invitare i bagnanti ad ascoltare i rumori del mare (57). A Ravenna è stata aperta una spiaggia accessibile anche ai disabili gravi (58). Sulla spiaggia di Posillipo si terranno i funerali hawaiani della ricercatrice Cristina Frazzica, uccisa dalle eliche di un’imbarcazione davanti alla stessa spiaggia il 9 giugno (59). A Imperia i funerali di un anziano prete deceduto una casa di riposo sono stati sospesi in attesa dell’autopsia perché la magistratura ha dubbi sul suo testamento (60).