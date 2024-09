A Brindisi un consigliere comunale eletto con Fratelli d’Italia ha promesso una ricompensa a chi ritrova il suo rottweiler di nome Duce, sparito da alcuni giorni (1). A Modena un cane ha mangiato una dose di cocaina trovata per terra e arrivato a casa ha cominciato a urtare contro i mobili (2). A Roma un tassista si è rifiutato di far salire a bordo il cane guida di due passeggeri non vedenti (3). A Livorno un uomo di 76 anni è stato insultato da alcuni animalisti perché si è tuffato in mare con una medusa negli slip (4). A Porto Cesareo (Lecce) i pescatori lamentano l’aumento dei delfini che rompono le reti e si mangiano le triglie (5). Nella campagna di Barletta sono stati trovati due esemplari di suricato, un tipo di mangusta africana il cui commercio in Italia è iniziato dopo il film Il Re Leone in cui è comprimario il personaggio di un suricato (6). In Trentino è allarme per il ritrovamento di alcuni scarabei giapponesi, insetti che devastano i campi arrivati in Europa attraverso il commercio navale o aereo (7). In un’operazione antidroga a Castiglioncello (Livorno) sono state sequestrate diverse dosi di “sudore di rospo”, una sostanza secreta dalla pelle di un anfibio sudamericano che contiene bufotenina e ha effetti psicotropi (8).

A Caserta gli spacciatori affiliati alla camorra accettano anche pagamenti con il bancomat (9). A Caltavuturo (Palermo) è stata vandalizzata una statua dedicata alle vittime delle stragi di Capaci e di via D’Amelio (10). A Brindisi alcuni ignoti membri e forse simpatizzanti della Sacra corona unita hanno creato un profilo TikTok per insultare e minacciare i pentiti e i loro familiari (11). Ad Augusta (Siracusa) un testimone di mafia sostiene che i Bronzi di Riace siano stati rinvenuti in realtà al largo di Brucoli, in Sicilia, e poi trasportati nelle acque calabresi dalla malavita organizzata (12).

Tra Mamoiada e Gavoi (Nuoro) è stata sabotata la torre di una pala eolica (13). Tra Villacidro e Samassi (Sud Sardegna) è stato dato fuoco al cantiere di un parco eolico (14). In Calabria (15) (16), in Liguria (17) e nelle Marche (18) (19) ci sono proteste per la prevista costruzione di parchi eolici. A Torre Boldone (Bergamo) è stata fermata la costruzione di un impianto fotovoltaico perché privo di autorizzazione paesaggistica (20).

In diverse vie di Milano i cartelli che indicano il limite di velocità a cinquanta e a trenta chilometri orari sono stati modificati da ignoti con una grossa virgola adesiva dopo la prima cifra in modo da far sembrare il limite dieci volte più basso e diversi automobilisti hanno bruscamente rallentato (21). In Alto Adige sono comparsi centinaia di adesivi contro l’overtourism (22). Il presidente del Club alpino italiano ha proposto di far uscire le Dolomiti dalle località patrimonio Unesco per ridurre l’afflusso di turisti (23). A Como il vescovo ha pubblicato una lettera contro l’overtourism (24). Ad Amalfi (Salerno) il comune diffonderà un “galateo del turista” per evitare conflitti con i locali (25). A Cortina d’Ampezzo (Belluno) le autorità hanno emesso diversi divieti su atterraggi e sorvoli per porre fine a “elicottero selvaggio” dopo un’estate in cui molti turisti benestanti sono arrivati con voli privati (26). Secondo un’indagine del sito Idealista.it a Forte dei Marmi (Lucca) c’è la via con il valore immobiliare più alto d’Italia e un’abitazione in media costa oltre sei milioni di euro (27).

A Roma il comune ha approvato un progetto per costruire cancelli e inferriate nelle aree pubbliche vicino alla stazione Termini per evitare che i senzatetto vi trovino giaciglio (28). A Roma un ex senzatetto polacco ha presentato il suo libro autobiografico Storia di mia vita, volutamente lasciato in un italiano incerto (29). Il corpo di un senzatetto morto da settimane è stato ritrovato in una scala di servizio dell’aeroporto di Milano Malpensa (30). A Foggia un senzatetto insultato e bullizzato da mesi da una gang locale ha reagito brandendo un’accetta e quindi scatenando il panico tra i residenti (31). A Ferrara una tenda-gazebo davanti all’ospedale montata durante il covid come pre-triage è diventata il rifugio di una famiglia senzatetto (32).

All’ospedale Torrette di Ancona il personale sanitario può fare la pausa caffè solo se intanto non si ferma nel lavoro (33). A Bologna una dottoressa di un ospedale pubblico si è dimessa accusando la distruzione del sistema sanitario e la sua riduzione a macchina da profitto (34). A Venezia la usl ha messo una foresteria a disposizione di medici e infermieri degli ospedali pubblici in modo che non vadano a lavorare altrove (35). A distanza di vent’anni dalla posa della prima pietra il costruendo ospedale di Vibo Valentia è ancora senza un progetto esecutivo (36). Al pronto soccorso di Avola (Siracusa) un paziente è stato definito “scassamaroni” nella cartella di dimissioni (37). A Mantova il personale di un’ambulanza è stato costretto a fuggire nei campi con un trattore dopo essere stato aggredito dal paziente che stava trasportando (38). A Foggia cinquanta persone hanno assaltato l’ospedale picchiando medici e infermieri dopo aver saputo del decesso sotto i ferri di una parente e amica vittima di un incidente stradale (39).

A bordo di una nave da crociera partita da Palermo un passeggero ha sfregiato con un bicchiere un cameriere che ritardava a servirgli il cocktail (42). A Palermo c’è stata una violenta rissa tra ultras della stessa squadra di calcio locale che milita in serie B (43). Su un intercity tra Parma e Milano è scoppiata una rissa tra passeggeri che ha costretto il capotreno a fermarsi a Fidenza per far intervenire la polizia (44).