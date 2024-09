Su una spiaggia vicino a Ravenna un uomo disegna sulla sabbia grandi mandala che poco dopo vengono cancellati dal mare ma lui è contento così perché questo è coerente con il principio dell’impermanenza buddista (1). A Napoli è stato lanciato un appello per restaurare il murale del calciatore Diego Armando Maradona (2), che è stato dipinto nel 1990 ed è il secondo sito più visitato dai turisti in Italia dopo il Colosseo (3). A Jolanda di Savoia (Ferrara) è in corso il festival dei murales (4). A Bari i silos del porto sono diventati un’opera d’arte (5) creata da un noto muralista australiano (6). A Empoli (Firenze) sta nascendo un gigantesco dipinto di sagome umane colorate sul muro di una Rems, le strutture che hanno preso il posto dei manicomi criminali (7). Sulle case popolari di Castiglion Fiorentino (Arezzo) è stato dipinto un murale dedicato al pilota di moto locale Fabrizio Meoni morto in un incidente vent’anni fa (8). Sulle case popolari di Benevento è stato realizzato un murale che rappresenta anche Paola Egonu, pallavolista italiana afrodiscendente (9), in risposta a quello che raffigurava la stessa atleta vandalizzato un mese fa a Roma (10).

A Roma l’atleta paralimpico italiano Rigivan Ganeshamoorthy, figlio di immigrati dallo Sri Lanka e medaglia d’oro a Parigi, ha detto che non scherzare sui disabili è una fissa dei normodotati (11). A Firenze da alcuni giorni un uomo porta la moglie disabile in braccio su e giù dal quarto piano perché l’ascensore della casa popolare è guasto (12). A Torino un noto influencer disabile detto “il king della 104” ha fatto un video per comunicare che rinuncia alla pensione di invalidità dato che guadagna già abbastanza su internet (13). Ad Angera (Varese) si è tenuto il primo volo in mongolfiera accessibile ai disabili (14). A Padova il tema della sessualità delle persone disabili è affrontato in questi giorni nella mostra Sensuability nell’ambito del Disability pride (15). A Milano dal 14 al 22 settembre si tiene il Festival delle abilità dedicato ai problemi culturali, architettonici e urbanistici derivanti dalle diverse disabilità (16).

Sulla Marmolada (Trento) dal ghiacciaio in via di scioglimento sono emersi rifiuti di una trincea della prima guerra mondiale tra cui confezioni in latta di cibo e resti di bivacco (17). La discarica dei rifiuti di Peccioli (Pisa) è diventata un’attrazione turistica (18). A Roma il comune cerca ditte private che l’anno prossimo aiutino a raccogliere i rifiuti perché l’azienda municipale da sola non ce la fa (19). A Spinadesco (Cremona) è stata fotografata un’isola galleggiante di 200 metri quadri composta da rifiuti d’ogni tipo e trasportata dal Po verso il mare (20). A Ferrara, che ha il record italiano per la migliore raccolta differenziata, i nuovi cassonetti potranno essere aperti senza bisogno di toccarli, solo avvicinando una card o uno smartphone (21). A Roma agiscono svuotacantine che si fanno pagare per portare via rifiuti ingombranti e poi li abbandonano nelle strade di periferia (22). A Favara (Agrigento) un uomo ha depositato i suoi rifiuti domestici dentro un cimitero e a una donna che lo aveva richiamato ha detto “avi a ringraziare ca è fimmina, s’era masculo ci mittiva i mani di ncoddru”, cioè addosso (23). A Palermo ignoti uccidono gli alberi iniettando diserbanti nel terreno, forse perché oscurano le insegne dei negozi o forse perché ostacolano il parcheggio (24).

Il sindaco di Campo nell’Elba (Livorno) ha scritto al prefetto sostenendo che il suo comune è invaso dalle capre (25). A Salina (Messina) cresce la protesta per il divieto di caccia ai conigli selvatici, di cui il territorio dell’isola sarebbe infestato (26). In Trentino la giunta ha deciso la cattura e in subordine l’abbattimento delle lepri perché danneggerebbero le coltivazioni (27). In Abruzzo è stata autorizzata la caccia al cervo e al cerbiatto perché danneggerebbero le coltivazioni (28). Nel parco di un castello nobiliare di Badolato (Catanzaro) si è tenuta una caccia alla volpe simulata in cui i membri di un club esclusivo, vestiti secondo il cerimoniale, inseguono a cavallo una coda di volpe legata al braccio di un altro cavaliere in fuga (29).

Nel centro di Milano, dove da alcuni anni gli ortolani si fanno chiamare “frutteti”, un chiosco di verdura ha aggiunto alla sua offerta le apericene ed è diventato una meta di tendenza per l’happy hour (30). A Rezzanello (Piacenza) uno chef propone una kombucha al pomodoro in edizione limitata e basata sul principio che il pomodoro è un comfort food (31). A Pachino (Siracusa) è stato presentato un francobollo dedicato al pomodoro che porta il nome della località siciliana (32) ed è considerato un’eccellenza della tradizione italiana anche se è stato creato in laboratorio nel 1989 da una multinazionale sementiera israeliana (33). A Cernobbio (Como) è stato presentato un francobollo dedicato al Forum Ambrosetti, l’incontro a porte chiuse fra potenti dell’economia e della politica organizzato da uno studio privato che si tiene ogni anno a settembre (34). A Roma è stato presentato un francobollo dedicato alla Madonna di Grozno che lo stato Città del Vaticano ha emesso insieme al governo della Bielorussia (35). A Civitanova (Macerata) una statua della Madonna in un’aiuola è stata abbattuta da un’auto finita fuori strada (36). A Catanzaro alcuni sacerdoti hanno protestato per la prevista presenza del rapper Fedez alla festa della Madonna della consolazione (37). A Trevignano (Roma) la sedicente veggente che sostiene di parlare con la Madonna ha previsto un devastante terremoto, nuove malattie letali e quindi la fine dei tempi (38).

A Comacchio (Ferrara) uno spacciatore nascondeva la droga in casa dietro una statuetta della Madonna (39). A Bagheria (Palermo) un uomo nascondeva cocaina e crack dentro la scopa elettrica nel ripostiglio (40). A Terni un uomo nascondeva eroina e hashish nei calzini dentro l’armadio (41). In una frazione di Aci Sant’Antonio (Catania) uno spacciatore nascondeva gli stupefacenti negli antichi palmenti, le vasche scavate nella roccia per la pigiatura dei mosti (42). A Catania uno spacciatore nascondeva gli stupefacenti in una buca del manto stradale in modo da poterli vendere in modalità “drive away” ai finestrini delle auto (43). A Bolzano uno spacciatore ha spedito venti grammi di hashish a un cliente utilizzando i corrieri Dhl che però hanno sentito l’odore proveniente dalla busta e lo hanno fatto arrestare (44). Su un isolotto del fiume Ticino, nel territorio di Vigevano (Pavia), ignoti coltivavano 200 piante di marijuana di alta qualità nascoste da una folta cornice di vegetazione fluviale (45). Un sacco pieno di stupefacenti sintetici è stato trovato nel deposito dei bagagli smarriti dell’aeroporto di Milano Malpensa (46). Sull’autostrada fra Genova e Milano uno spacciatore in motocicletta ha avuto un incidente in cui ha perso circa trenta panetti di stupefacenti contenuti nei bauletti laterali (47).

A Modena un uomo di 85 anni ha lanciato una molotov nella casa dei vicini del piano di sotto (48). A Flumini di Quartu Sant’Elena (Cagliari) un anziano automobilista ha preso a sprangate un altro anziano automobilista che gli aveva sottratto il parcheggio (49). A Parabiago (Milano) un novantenne è entrato con la sua auto in un supermercato sfasciando vetrine, casse e bancali (50). A Reggio Emilia un ragazzo di 16 anni ha preso di nascosto le chiavi dell’auto di sua madre poi insieme ad alcuni amici ha circolato a zigzag per la città danneggiando decine di veicoli parcheggiati (51). A Cervignano del Friuli (Udine) un pilota acrobatico d’auto ha rovesciato la macchina su un fianco in modo che alla fidanzata, presente tra il pubblico, apparisse la scritta “Fulvia mi sposi?” scritta sul tettuccio (52). A Casamassima (Bari) una giovane è arrivata al suo matrimonio attraversando il paese su un cavallo nero bardato di festoni bianchi (53). A Casalmaggiore (Cremona) si è tenuto un matrimonio celtico comprendente il rito della luce, il rito della pietra, la legatura dei polsi degli sposi e il brindisi con l’idromele, che va bevuto dalla coppia per un mese anche dopo il giorno delle nozze (54).