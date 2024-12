A Catania un parcheggiatore abusivo fermato dalla polizia ha argomentato che la sua famiglia porta avanti l’attività da cinquant’anni (1). A Napoli i luoghi di lavoro preferiti dai parcheggiatori abusivi sono i cimiteri e gli ospedali (2). A Bologna un uomo si è finto parcheggiatore della fiera e ha chiesto cinque euro agli aspiranti avvocati che arrivavano per sostenere l’esame (3). A Milano sono in vendita posti auto singoli a 165 mila euro l’uno per un prezzo al metro quadro di 11 mila euro (4). A Verona gli abitanti del centro non vogliono i dehors dei ristoranti perché riducono i parcheggi (5). A Cassino (Frosinone) un giudice ha stabilito che se i vigili lasciano la loro auto in divieto di sosta poi non possono elevare multe agli altri automobilisti (6).

A Imperia un comitato vuole un referendum per abrogare le strisce blu a due euro l’ora (7). A Messina un comitato vuole un referendum contro il piano parcheggi, le piste ciclabili e le isole pedonali (8). A Isernia ci sarà un referendum per decidere se passare dal Molise all’Abruzzo (9). Nel salernitano è stato proposto un referendum per risolvere una questione di quartieri contesi tra il comune di Pagani e quello limitrofo di Sant’Egidio del Monte Albino (10) (11). In Val di Non (Trento) il 98 per cento dei votanti a un referendum ha bocciato la convivenza con orsi e lupi (12). A Cattolica, Riccione e Rimini è stato proposto un referendum contro le pale eoliche al largo della costa (13). A Torino un comitato ha chiesto un referendum contro la privatizzazione della sanità (14).

A Taranto alcuni medici militari sono stati trasferiti nell’ospedale pubblico per sopperire alla carenza di personale civile (15). Nell’ospedale di Pordenone il riscaldamento è rotto e con le stufette elettriche portate dagli infermieri si raggiungono al massimo quindici gradi (16) (17). Ad Agropoli (Salerno) alcuni ladri rubavano le auto parcheggiate vicino all’ospedale travestiti da infermieri (18). A Empoli tre tecnici che lavoravano in ospedale sono sotto processo per aver installato una telecamera nelle docce delle infermiere (19). Gli infermieri italiani sono pagati il 22 per cento in meno della media Ocse (20). Infermieri d’ospedale sono stati aggrediti a Udine (21), a Treviso (22), a Magenta (Milano) (23) e a Macerata (24). Nell’ospedale di Manfredonia (Foggia) è stata istituita la figura di un infermiere che sta sempre nel triage del pronto soccorso per tenere tranquilli i pazienti in attesa e i loro parenti (25).

Al secondo piano dell’ospedale di Salerno vive stabilmente un gatto (26). A Foggia si terrà una sfilata di proprietari di animali domestici per chiedere l’apertura in città di un pronto soccorso veterinario (27). A Roma una nota cantante ha dichiarato di volersi fidanzare con un veterinario così le cura i gatti (28). A Milano una nota rivista di lifestyle ha rivelato che è di tendenza il profumo all’odore di gatto che cattura l’essenza dell’intimità felina (29). A Como c’è un gatto che ha un milione di follower sui social network dove appare spesso con la maglia della locale squadra di calcio (30). A Milano un’associazione animalista ha invitato a un Capodanno di copula anziché di fuochi artificiali con lo slogan “quest’anno i botti fateli a letto” (31). A Pietralunga (Perugia) il sindaco ha invitato i turisti proprietari di animali domestici a passare il Capodanno nel suo comune assicurando che lì non ci saranno botti (32). A Senigallia (Ancona) un allevatore di pappagalli ha spiegato come ridurre la tensione nei pappagalli quando ci sono botti e fuochi d’artificio (33). A Panicale (Perugia) un allevamento di bisonti propone di passare l’ultimo giorno dell’anno tra i bisonti con successivo cenone a base di carne di bisonte (34).

A Trento il tribunale ha confiscato l’intero gregge a due pastori perché maltrattavano gli ovini e talvolta se li mangiavano (35). Ad Asciano (Siena) una giovane pastora di ovini ha rivelato di avere una pecora preferita e di averla addestrata come un cane (36). A Piacenza un commerciante di carne suina ha esposto una fetta di salame in cornice ispirandosi alla banana di Cattelan (37). A Boretto (Reggio Emilia) sono state rinvenute numerose carcasse di maiale (38). A Messina un quotidiano locale sostiene che sarà un anno di lavoro positivo per chi è nato sotto il segno del maiale dell’oroscopo cinese cioè negli anni 1959, 1971 e 1983 (39). A Vicenza il gruppo musicale “I maiali inquinanti” ha festeggiato il suo trentanovesimo compleanno con un concerto chiamato “Natale del maiale” (40).

Ad Assago (Milano) c’è stato un concerto di successo di un noto trapper appena uscito dagli arresti domiciliari (41) che però il giorno dopo è stato denunciato perché era in giro di notte mentre non gli era permesso di uscire di casa tra le 22 e le sette del mattino (42). A Gravina di Catania un detenuto ai domiciliari è evaso da casa e quando è stato arrestato ha argomentato che aveva voglia di dolci (43). A Ferrara un detenuto ai domiciliari è evaso da casa per giocare alle slot machine (44). A Bologna sono stati concessi i domiciliari a un tenore di 76 anni che nel 1970 aveva inciso una nota ballata per l’anarchico Giuseppe Pinelli ma poi è diventato neonazista suprematista e ora è accusato di vari reati tra cui istigazione all’odio razziale (45) (46) (47). A Milano sono stati concessi i domiciliari a un mafioso di 82 anni arrestato a inizio carriera a New York nei primi anni settanta (48). A Rieti due coniugi di 81 e 77 anni sono ai domiciliari per stalking condominiale verso una vicina (49).