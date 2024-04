La strategia sembra funzionare. Gli esperti, per esempio quelli delle banche statunitensi Goldman Sachs e Morgan Stanley o quelli dell’Asian Development Bank, sono convinti che quest’anno l’economia cinese riuscirà a centrare l’obiettivo di crescita del 5 per cento fissato dalle autorità. I dati positivi, tuttavia, aggraveranno le tensioni tra Pechino e i governi di molti paesi, che temono per la tenuta dei loro settori industriali, sommersi da un’ondata di prodotti cinesi competitivi dal punto di vista tecnologico e soprattutto sul piano dei prezzi. Gli Stati Uniti e l’Unione europea pensano a forti barriere doganali. Il 17 aprile il presidente americano Joe Biden ha espresso la volontà di aumentare i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio dalla Cina.

Proprio per superare le difficoltà create dal vistoso crollo delle vendite e dai fallimenti a catena nell’edilizia, è almeno dal 2021 che il governo cinese ha cominciato a rafforzare alcuni settori industriali innovativi, in particolare la produzione di veicoli elettrici, strumenti d’intelligenza artificiale e tecnologie sostenibili dal punto di vista ambientale, come i pannelli solari e le turbine eoliche. Molti di questi prodotti sono destinati all’esportazione, vista la relativa debolezza dei consumi interni.

In un intervento alla High-level conference on the european pillar of social rights, a Bruxelles, Mario Draghi, parlando del futuro dell’Unione europea, ha dichiarato “Altre regioni hanno smesso di rispettare le regole e sono attivamente impegnate a elaborare politiche volte a migliorare la loro posizione competitiva. Nel migliore dei casi, queste politiche hanno l’obiettivo di riorientare gli investimenti verso le proprie economie a scapito della nostra; nel peggiore, sono progettate per rendere permanente la nostra dipendenza da loro. La Cina, per esempio, punta a catturare e internalizzare tutte le parti delle catene di approvvigionamento legate alle tecnologie verdi e avanzate, e sta facendo in modo di assicurarsi l’accesso alle risorse necessarie. Questa rapida espansione dell’offerta sta portando a un eccesso di capacità in numerosi settori e minaccia di indebolire le nostre industrie”.

I timori si estendono anche alle economie emergenti, per esempio al Brasile, all’India e al Messico. A gennaio di quest’anno le esportazioni di prodotti cinesi in Messico sono cresciute del 60 per cento e tra i motivi c’è soprattutto il tentativo di Pechino di evitare i dazi statunitensi: sulle merci che entrano negli Stati Uniti dal Messico, infatti, si pagano i dazi agevolati dello United States-Mexico-Canada agreement, firmato nel 2020. Negli ultimi mesi, inoltre, il Brasile ha avviato una serie di inchieste su sospette attività di dumping della Cina: Pechino sovvenziona vari settori per tenere bassi i prezzi dei prodotti che esporta nel paese sudamericano, dai laminati alle soluzioni chimiche fino agli pneumatici.

Come spiega Michael Pettis, economista statunitense che insegna al Carnegie endowment for international peace, molto probabilmente la Cina raggiungerà i suoi obiettivi di crescita “grazie a cose che da tempo Pechino dice di non voler più fare”. Quando nel 2021 il crollo del settore immobiliare cominciava a diventare evidente, osserva Pettis, molti analisti sostenevano che puntare sui settori innovativi era la soluzione al problema della dipendenza dagli investimenti improduttivi. “Ma produrre in eccesso nel settore manifatturiero non è molto diverso dal costruire appartamenti che resteranno vuoti”.