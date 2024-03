Gli statunitensi ritengono che il social network rappresenti un rischio per la sicurezza nazionale, perché i dati personali di decine di milioni di utenti potrebbero essere trasferiti a Pechino e perché la piattaforma e il suo potente algoritmo potrebbero essere usati per alimentare la disinformazione o manipolare l’opinione pubblica americana a favore degli interessi cinesi.

In un momento in cui Washington e Pechino si scontrano frontalmente nel mare Cinese, su Taiwan e nel settore tecnologico, TikTok può sembrare uno strano campo di battaglia. Tuttavia, bisogna tenere presente che è la prima volta che una piattaforma cinese ottiene un successo planetario. Negli Stati Uniti TikTok ha 170 milioni di utenti, quindi è comprensibile che l’argomento sia delicato.

Al momento non esistono prove di un simile utilizzo, e questo è chiaramente un problema. Pechino nega le accuse, ma il voto schiacciante del 13 marzo dimostra che le smentite non bastano.

In passato TikTok ha investito un miliardo di dollari per poter conservare i dati degli utenti negli Stati Uniti e non più in Cina, e lo stesso è successo in Europa su richiesta della Commissione di Bruxelles. Ma la campagna contro TikTok non si è indebolita.

Oggi l’accordo bipartisan statunitense rappresenta la minaccia più seria per la sopravvivenza della piattaforma. Una volta approvata la legge, ByteDance avrà sei mesi di tempo per trovare un acquirente. In caso di fallimento della trattativa o di un rifiuto di vendere da parte di Pechino, l’app sarà ritirata dai negozi online, pena una multa proibitiva. “Per l’attività di Tiktok negli Stati Uniti si tratta di una condanna a morte”, ha commentato un esperto del settore.