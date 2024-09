Da quasi quattro anni il regime cinese guidato da Xi Jiping ha impresso un poderoso giro di vite ai protagonisti dell’economia nazionale. Pechino ha dichiarato guerra ai grandi colossi tecnologici, a partire da Alibaba e dal suo fondatore Jack Ma, e in generale alle imprese private, compresi ovviamente gli investitori stranieri. Settori come la finanza, l’elettronica di consumo e l’edilizia sono ormai caduti in disgrazia: chi ci lavora deve subire gli attacchi del governo, che condanna apertamente il loro “stile di vita edonistico”. Alle principali aziende finanziarie è stato ordinato di tagliare gli stipendi e altre spese: nel 2023 la China International Capital ha ridotto del 40 per cento il compenso dei dirigenti, mentre la Citic Securities ha abbassato del 15 per cento gli stipendi più bassi. I viaggi in business class sono stati dichiarati “un’ostentazione di ricchezza in pubblico”.

Ma c’è un settore che il presidente non riesce a piegare alla sua volontà: i mercati finanziari. Come racconta Bloomberg, da tempo gli indici azionari sono in forte calo a causa di un’ondata di vendite, chiara conseguenza del fatto che gli investitori e i risparmiatori non hanno molta fiducia nell’economia cinese. La cosa non piace al governo, che ha emanato una serie di misure per “convincere” i mercati a crescere, allineandosi alle principali borse mondiali. Ha ordinato ai fondi d’investimento controllati dallo stato di spendere miliardi di dollari nell’acquisto di azioni per farne salire il valore: secondo alcune stime, sono stati immessi nel mercato circa 66 miliardi di dollari. Inoltre, sono state decise restrizioni severissime sul trading quantitativo (gli investimenti basati sull’uso di sofisticati modelli di calcolo matematici e statistici) e sulle vendite allo scoperto, considerati i principali colpevoli della volatilità dei mercati; quindi è stato “consigliato caldamente” alle aziende di aumentare il riacquisto di azioni e di distribuire dividendi più alti agli azionisti; a febbraio, infine, è stato licenziato a sorpresa il capo dell’autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

Gli effetti sono stati a dir poco deludenti, se si considera che il Csi 300, l’indice che segue i trecento principali titoli scambiati alle borse di Shanghai e Shenzhen, è ai livelli più bassi dal 2019, quest’anno ha già perso il 7 per cento e si avvia a chiudere in rosso il quarto anno consecutivo. Inoltre, le borse della Cina continentale e di Hong Kong messe insieme hanno perso 6.500 miliardi di dollari rispetto al picco del 2021, una cifra pari al valore dell’intero mercato azionario del Giappone.

Spesso si dice che i mercati finanziari siano scollegati dalla realtà. Nel caso delle borse cinesi è vero il contrario: i ribassi continui sono la reazione a un’economia alle prese con problemi molto gravi. La Cina subisce ancora gli effetti della devastante esplosione della bolla immobiliare, che sta penalizzando un settore chiave del sistema economico e rallenta i consumi. Pesano, inoltre, gli effetti dello scontro commerciale con gli Stati Uniti e di altre tensioni geopolitiche, oltre al crescente controllo pubblico sulle imprese private. Tutto questo succede mentre è in corso una forte deflazione, cioè la tendenza al ribasso dei prezzi causata dal fatto che l’offerta della aziende non incontra una domanda adeguata. Perfino i dati più recenti pubblicati dal governo, che tra l’altro è accusato di manipolare o addirittura nascondere le informazioni, confermano il rischio di una spirale deflattiva in cui i consumatori spendono sempre meno e le aziende sono costrette a tagliare la produzione e a licenziare i dipendenti.