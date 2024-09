Gli ultimi dieci anni non sono stati un periodo positivo per le regioni più povere del pianeta. Anzi, l’Economist non esita a parlare di “decennio brutale”. Settecento milioni di persone nel mondo vivono ancora in condizioni di povertà estrema e 2,8 miliardi risiedono in zone che sono comunque ben lontane dagli standard di vita dei paesi ricchi. In realtà rispetto al 2000 la situazione è migliorata: oggi c’è un miliardo di persone in meno che vive sotto la soglia di sussistenza, calcolata dalla Banca mondiale in 2,15 dollari al giorno.

Il problema, sottolinea il settimanale britannico, è che questi progressi sono avvenuti in gran parte nei primi quindici anni del millennio. Nel 2022, per esempio, le persone che hanno superato la soglia di sussistenza sono state appena un terzo rispetto a quelle che ce l’avevano fatta nel 2013. Se i casi di malaria avessero continuato a diminuire al ritmo registrato tra il 2000 e il 2012, due anni fa ci sarebbe stata la metà dei malati. Tra il 2000 e il 2016 la mortalità infantile nei paesi in via di sviluppo è passata da 79 a 42 morti ogni mille nati: nei sei anni successivi la tendenza è rallentata, visto che il tasso è sceso solo fino a 37.