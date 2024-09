La Intel è in una crisi profonda, perché non ha saputo intercettare i nuovi flussi d’investimento sull’intelligenza artificiale ed è costretta a congelare i suoi investimenti in giro per il mondo. La costruzione del nuovo stabilimento in Germania dell’est, a Magdeburgo, è bloccata per i prossimi due anni: un lasso di tempo simile in un settore in così rapida evoluzione significa che forse l’impianto non si farà mai. Così il governo tedesco si trova a risparmiare dieci miliardi di euro di sussidi, perché un terzo dell’investimento per il sito produttivo era a carico del contribuente tedesco.