Da quando è tornato alla Casa Bianca Donald Trump ha aperto un ciclo impressionante di negoziati per rivedere i rapporti commerciali tra gli Stati Uniti e il resto del mondo. Il presidente statunitense e il suo movimento nazionalista Maga (Make America great again) sono convinti che qualunque paese in surplus commerciale con gli Stati Uniti sia un parassita che deruba la ricca economia americana.

Finora sono pochissimi i trattati commerciali conclusi da Trump ed effettivamente entrati in vigore, ma bastano a far capire i suoi metodi ricattatori e arroganti e la sua visione a dir poco miope, a cui tra l’altro non sono estranei gli interessi personali: l’idea è eliminare il deficit commerciale statunitense riportando nel paese la produzione manifatturiera, più o meno un ritorno all’America degli anni settanta. A Trump e ai suoi fedelissimi sfuggono molti dettagli, per esempio il fatto che da tempo gli Stati Uniti hanno abbandonato alcune produzioni manifatturiere per concentrarsi su settori avanzati e ad alta produttività, quindi molto più redditizi.

Una chiara dimostrazione dei metodi di Trump è il caso del Giappone, che ha siglato un accordo commerciale con gli Stati Uniti il 23 luglio, entrato poi in vigore il 4 settembre. Grazie all’intesa il governo di Tokyo è riuscito ad abbassare dal 25 al 15 per cento i dazi aggiuntivi imposti in un primo momento. I numeri in gioco sono notevoli, visto che il Giappone è la quarta economia mondiale e soprattutto uno storico e fedele partner economico e militare di Washington.