Un omicidio mafioso svela la lotta per il controllo di Reggio Calabria

A Reggio Calabria è in corso uno scontro per il controllo del territorio di cui però non si parla tanto oltre i confini della regione. L’ultima vittima si chiama Francesco Catalano, cinquant’anni, ucciso a colpi di pistola la sera del 14 febbraio. Un delitto di chiara matrice mafiosa, secondo gli investigatori, che vale la pena di ricostruire perché sia la dinamica dell’agguato, sia il contesto in cui è maturato sia il peso criminale della vittima dicono molto su quello che sta succedendo in città.

Catalano gestiva una tabaccheria a Gallico, uno dei quartieri nella zona nord di Reggio Calabria al centro di scontri tra diversi clan. La zona è sotto il controllo dei luogotenenti delle famiglie De Stefano e Condello, entrambe con roccaforte nel vicino quartiere di Archi. Catalano è sempre stato considerato un uomo vicino al secondo gruppo, come testimonia tra l’altro il legame con Paolo Iannò, oggi pentito, ma in passato braccio destro del superboss Pasquale Condello.

Nel 2002 era stato condannato a cinque anni per associazione mafiosa in uno stralcio del maxiprocesso Olimpia, la prima grande inchiesta contro la ’ndrangheta di Reggio Calabria. Uscito dal carcere nel 2004 aveva cercato di mantenere un profilo basso, andando a vivere in un altro quartiere. Tuttavia, i suoi legami con i clan erano rimasti forti. Secondo le inchieste Maremonti e Vertice aveva aiutato diversi latitanti e fatto da vedetta per i clan di Archi. Tra il 2011 e il 2013 aveva intrattenuto una fitta corrispondenza con il boss detenuto Ciccio Rodà. Secondo fonti investigative che preferiscono restare anonime, questo legame prova la sua crescita dal punto di vista criminale. E, aggiungono, anche la dinamica dell’agguato è significativa e inquadrerebbe il suo ruolo in un contesto più ampio.

Ricorrenze criminali

L’uomo è stato ucciso alle otto di sera nel cortile di casa. Chi ha sparato non ha avuto paura di essere visto e ha voluto mandare un messaggio chiaro: le date e il modus operandi giocano un ruolo chiave nel linguaggio della ’ndrangheta.

In questo caso, bisogna spostare le lancette indietro di un anno per trovare una data che può essere collegata all’omicidio di Catalano. Era il 15 febbraio 2018 e davanti a casa sua – proprio come il tabaccaio – è stato ucciso Pasquale Chindemi, luogotenente degli Araniti, un altro storico clan mafioso di Reggio Calabria. Dove avveniva il tutto? A Gallico.

Secondo gli investigatori, gli omicidi sono collegati e rientrano nel quadro di tensioni che si stanno consumando nell’hinterland nord di Reggio Calabria, tra i quartieri di Gallico e Catona, per controllare quelle zone.