Da giorni in Italia si discute di una norma approvata dal governo Meloni che dà ai migranti la possibilità di restare fuori dai Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) pagando quasi cinquemila euro, in attesa che la loro richiesta d’asilo venga esaminata. In molti hanno paragonato questa pratica al metodo delle cauzioni diffuso in alcuni sistemi penali, in particolare in quello statunitense, in base al quale una persona in attesa di processo può restare in libertà se versa al tribunale una somma in denaro. In quei paesi è il giudice a stabilire se concedere la libertà su cauzione e a decidere l’eventuale importo, tenendo conto della gravità del potenziale reato commesso e della pericolosità del sospettato. Questo sistema è diverso dalla norma italiana per un aspetto fondamentale, cioè il fatto che la somma viene restituita se l’imputato si presenta in tribunale per l’udienza.

In sostanza il sistema statunitense delle cauzioni, che ha radici molto antiche negli ordinamenti anglosassoni e fu introdotto dai coloni inglesi nel seicento, cerca di trovare un equilibrio tra i diritti di chi è accusato di un reato e la sicurezza della comunità: le persone potenzialmente pericolose restano in carcere, mentre quelle che non sono considerate una minaccia continuano a vivere la propria vita in attesa di giudizio. La norma del governo italiano sembra essere più che altro un modo per scaricare sui migranti i costi dell’accoglienza (oltre che, soprattutto, per sbandierare di nuovo l’approccio ideologico su questo tema).

In ogni caso negli Stati Uniti è in corso da tempo un dibattito molto interessante sulla cauzione. Di recente si è allargato sempre di più il fronte di chi pensa che questo strumento contribuisca a creare un sistema giudiziario su due livelli, in cui le persone che non possono permettersi di pagare finiscono in carcere anche se non sono pericolose per la comunità, mentre chi ha più risorse può comprare la propria libertà. In questo modo verrebbero traditi alcuni principi fondamentali dell’ordinamento giuridico statunitense, come l’uguaglianza di fronte alla legge e la presunzione d’innocenza. Uno strumento pensato in teoria per tenere più persone possibili fuori dalle carceri finisce paradossalmente per contribuire al loro sovraffollamento.