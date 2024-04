Si è detto che l’attacco del 1 aprile avrebbe esaurito la pazienza degli Stati Uniti nei confronti dell’alleato, come non era successo nemmeno dopo l’uccisione di decine di migliaia di civili palestinesi. “L’uccisione di operatori umanitari stranieri a Gaza potrebbe finalmente esaurire la considerevole pazienza degli alleati di Israele, guidati dagli Stati Uniti”, ha scritto Jeremy Bowen, storico giornalista della Bbc, di cui è stato a lungo corrispondente da Gerusalemme.

Il presidente Biden ha detto di essere “arrabbiato e distrutto” e ha accusato Israele di non fare abbastanza per proteggere i civili e gli operatori delle ong. Questa posizione si aggiunge alla lunga lista di cose che gli Stati Uniti hanno fatto di recente per sottolineare la loro opposizione al modo in cui Tel Aviv sta conducendo la guerra: le sanzioni contro i coloni israeliani in Cisgiordania; l’astensione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha permesso l’approvazione di una risoluzione per il cessate il fuoco a Gaza; la richiesta di nuove elezioni in Israele fatta da Chuck Schumer , leader democratico al senato statunitense; la visita a Washington di Benny Gantz, membro del gabinetto di guerra israeliano e tra i principali oppositori politici di Netanyahu.

Un’altra notizia, arrivata sempre il 1 aprile, ha alimentato questa narrazione. Un attacco attribuito a Israele ha colpito la sezione consolare dell’ambasciata iraniana nella capitale siriana Damasco, causando la morte di tredici persone, tra cui sette Guardiani della rivoluzione, l’esercito ideologico dell’Iran. Gli Stati Uniti, il cui obiettivo principale in questi mesi è stato evitare un allargamento del conflitto e un confronto diretto con l’Iran, si sono affrettati a prendere le distanze da Tel Aviv, comunicando a Teheran che si era trattato di un’operazione israeliana condotta senza il consenso e il coordinamento di Washington.

Il 4 aprile l’amministrazione Biden, sotto la pressione sempre più forte dei politici e degli elettori del Partito democratico, ha avvertito che d’ora in avanti il sostegno statunitense a Israele dipenderà dalla sua capacità di farsi carico delle preoccupazioni sulle vittime civili e sulla crisi umanitaria a Gaza. È la prima volta che il governo statunitense accenna alla possibilità di usare gli aiuti militari come leva per influenzare la condotta di Netanyahu, ma sembra difficile che questa presa di posizione da sola possa fare la differenza. Il 4 aprile, in una telefonata molto tesa con Netanyahu, il presidente statunitense non ha parlato esplicitamente della possibilità di interrompere la forniture di armi né ha imposto condizioni per il loro uso, come molti politici democratici gli hanno chiesto di fare.

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile Israele ha ritirato il grosso delle truppe nel sud della Striscia di Gaza. Questa scelta è stata interpretata come il risultato delle pressioni di Washington sugli israeliani. Ma già il 7 aprile Netanyahu ha chiarito che gli obiettivi della guerra non sono cambiati, e che il suo governo è ancora determinato a “completare l’eliminazione di Hamas in tutta la Striscia di Gaza, compresa Rafah”. In generale non sembra che Tel Aviv voglia modificare sostanzialmente la sua condotta né gli obiettivi della guerra.

Una situazione che sta portando molti commentatori a chiedersi se l’alleanza con gli israeliani sia ancora negli interessi degli Stati Uniti. L’analista Jon Hoffman ha scritto un articolo su Foreign Policy in cui sostiene che non esistono più le condizioni – in particolare i valori condivisi e gli interessi comuni – che in passato hanno portato alla nascita e poi al rafforzamento della “relazione speciale” tra Washington e Tel Aviv. Il rapporto, sostiene Hoffman, è diventato unidirezionale, nel senso che Israele ottiene tutto quello che vuole senza dare niente in cambio, o peggio mettendo in pericolo la posizione internazionale degli Stati Uniti.

Gli aiuti militari sono l’emblema di questo sbilanciamento. “Israele è il primo beneficiario degli aiuti militari statunitensi. Ha ricevuto più di 300 miliardi di dollari da dopo la fine della seconda guerra mondiale e continua a ricevere ogni anno aiuti per 3,8 miliardi di dollari (a questi soldi andrebbero aggiunti quelli che Washington elargisce a paesi come Egitto e Giordania in cambio dell’impegno a mantenere buoni rapporti con Israele). Dopo il 7 ottobre 2023, quando Hamas ha attaccato Israele, l’amministrazione Biden ha continuato a rifornire Israele di armamenti avanzati, approvando più di 100 vendite militari a Israele, e per due volte ha invocato regole d’emergenza per aggirare il congresso. E di recente il senato ha stanziato altri 14 miliardi di dollari di aiuti militari per Israele”.