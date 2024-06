Tra tutte le grandi crisi degli Stati Uniti ce n’è una che viene sistematicamente rimossa dal dibattito pubblico, soprattutto quando ci sono le elezioni. È quella che riguarda il sistema carcerario e penale. Succede per un motivo abbastanza ovvio: per mettere mano a un problema così grande – gli Stati Uniti sono il paese occidentale con il più alto numero di detenuti in rapporto alla popolazione – servirebbe una riforma radicale che implicherebbe necessariamente un approccio meno punitivo, ma nel paese non c’è un consenso politico abbastanza ampio per andare in questa direzione.

Anche se la criminalità a livello nazionale è in calo da anni, tanti elettori sono convinti che la situazione sia fuori controllo, soprattutto nelle grandi città. E mentre i repubblicani continuano a proporre l’approccio della tolleranza zero, i democratici, che storicamente si sono battuti per la riforma della giustizia penale, rimangono sulla difensiva. Questa dinamica spiega anche l’inazione dell’amministrazione Biden.

L’attuale presidente aveva preso impegni importanti su questo tema durante la campagna elettorale del 2020: riformare il sistema delle cauzioni, che crea disparità tra gli imputati, perché chi ha i mezzi per pagare può uscire di prigione in attesa del processo, chi non ne ha resta dentro o si indebita per pagare la cauzione; modificare la leggi che impongono condanne minime obbligatorie per determinati reati, che negli anni hanno fatto lievitare il numero dei detenuti; abolire la pena di morte a livello federale. Biden aveva anche detto che la popolazione carceraria degli Stati Uniti andrebbe ridotta di più della metà (attualmente nelle prigioni ci sono più di due milioni di persone). Il Marshall Project, un’organizzazione che si occupa di carceri e sistema penale, aveva definito le proposte di Biden “le più progressiste di un candidato alle presidenziali da generazioni”.