Trump è stato portato in ospedale e dimesso poco dopo. La polizia ha dichiarato che i proiettili hanno colpito anche alcune persone che stavano partecipando al comizio: una è morta e altre due sono state ferite gravemente e ricoverate. Secondo le ricostruzioni, a sparare sarebbe stato Thomas Matthew Crooks, un uomo di vent’anni che viene da Bethel Park, una cittadina della Pennsylvania. Crooks è stato ucciso dagli agenti del secret service. Per il momento non è stato chiarito il movente, e né le autorità né le forze dell’ordine hanno fatto ipotesi.

Alle 18.12 del 13 luglio Donald Trump è stato ferito mentre teneva un comizio a Butler, in Pennsylvania: un uomo che si era appostato su un tetto a circa 120 metri dal palco gli ha sparato diversi colpi di arma da fuoco (apparentemente con un fucile semiautomatico Ar-15). L’ex presidente e candidato del Partito repubblicano alle elezioni di novembre è stato colpito di striscio all’orecchio destro. Nei video si vede che si porta una mano all’orecchio e subito dopo si accuccia sotto al podio. Qualche secondo dopo si rialza. A quel punto un gruppo di agenti del secret service (l’agenzia di guardie del corpo che si occupa della sicurezza dei leader politici statunitensi) si lancia su di lui per proteggerlo. Poi Trump riappare, si vedono delle strisce di sangue che partono dall’orecchio e coprono parte del volto. Mentre viene portato via dagli agenti di sicurezza, alza più volte il pugno verso il pubblico, un’immagine che molto probabilmente dominerà la campagna elettorale e resterà nella storia della politica statunitense.

Queste dichiarazioni mostrano il tentativo di ribaltare il modo in cui si è parlato della violenza politica negli ultimi anni negli Stati Uniti. Gli attacchi ai rivali sono da sempre un elemento centrale del trumpismo, e spesso hanno trovato la loro principale espressione proprio nei comizi dell’ex presidente. In passato le persone che contestavano Trump durante questi eventi erano aggredite, spesso su richiesta esplicita del leader repubblicano. Più volte Trump ha definito “parassiti” i suoi avversari e ha avvertito che potrebbe esserci un “bagno di sangue” se non dovesse vincere a novembre. Andando un po’ più indietro, il più grave episodio di violenza politica nella storia recente degli Stati Uniti si è verificato il 6 gennaio 2021, quando una folla aizzata dall’ex presidente ha attaccato e saccheggiato il congresso degli Stati Uniti.

Chris LaCivita, uno dei principali funzionari della campagna elettorale di Trump, ha espresso sui social un sentimento simile a quello di Vance, attribuendo la colpa dell’attacco agli sforzi degli avversari politici di Trump per ostacolare la sua candidatura. “Naturalmente hanno cercato di tenerlo fuori dalle elezioni, hanno cercato di metterlo in prigione e ora succede questo…”, ha scritto LaCivita su X in un post che ha cancellato poco dopo.

J.D. Vance, senatore dell’Ohio che a quanto pare ha buone probabilità di essere scelto da Trump come candidato alla vicepresidenza, ha scritto sui social network che la sparatoria non è stata “solo un incidente isolato. La premessa centrale della campagna di Biden è che Trump è un fascista autoritario che deve essere fermato a tutti i costi. Questa retorica ha portato direttamente al tentativo di assassinio di Trump”.

Il tentativo di assassinare Trump arriva in un momento già molto delicato, e avrà ripercussioni non solo sulla campagna elettorale ma anche sulla traiettoria politica degli Stati Uniti nel medio e lungo termine. Le risposte ad alcune domande arriveranno con il tempo, ma intanto possiamo già notare che gli alleati di Trump non hanno intenzione di abbassare i toni e di smorzare la tensione.

Nel breve periodo, l’attacco del 13 luglio sembra destinato a inasprire una campagna elettorale già estremamente tesa. Trump è in testa ai sondaggi con una campagna incentrata sulla punizione dei politici che lo contrastano e che rivela pulsioni autoritarie (ha detto che almeno per un giorno vorrebbe avere i poteri di un dittatore). Tutto questo mentre la posizione di Biden come candidato del Partito democratico è in discussione per via dei dubbi sulla sua età e sulla sua lucidità mentale.

Già prima del dibattito tv del 27 giugno, in cui Biden è sembrato estremamente fragile, Trump aveva puntato sul contrasto fisico con il suo avversario, cercando di trasmettere forza e vigore in ogni evento pubblico. La convention del Partito repubblicano, che comincia domani, gli darà un palcoscenico per presentarsi al paese come una vittima della violenza politica e allo stesso tempo come un eroe inscalfibile. “Il pugno alzato diventerà il simbolo della convention”, ha previsto Mike Murphy, esperto stratega repubblicano che si è opposto alla candidatura dell’ex presidente. È molto probabile che Trump guadagnerà ulteriormente terreno nei sondaggi, con più elettori indipendenti (quelle persone che non si identificano con nessun partito politico) che si sposteranno dalla sua parte. “Ci sarà un po’ di buona, vecchia compassione americana per Trump”, ha previsto Murphy.

Il presidente Biden ha condannato l’attacco contro il suo rivale (con cui avrebbe parlato al telefono), sostenendo che negli Stati Uniti non c’è posto per questo tipo di violenza. La storia statunitense suggerisce il contrario.

In tre cicli elettorali consecutivi, durante gli anni sessanta e i primi anni settanta, ci sono stati attentati contro candidati presidenziali. L’ultimo episodio di questo tipo risale al 1972, spiega il New York Times, quando il governatore dell’Alabama George C. Wallace fu colpito da un proiettile mentre faceva campagna elettorale in un centro commerciale vicino a Washington. Wallace rimase parzialmente paralizzato e dovette usare una sedia a rotelle fino alla sua morte, nel 1998.