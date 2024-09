La risposta a queste domande dipenderà in parte da alcune cose che potrebbero succedere nei prossimi mesi – riuscirà, per esempio, a fermare la guerra israeliana nella Striscia di Gaza prima della fine del mandato? – e soprattutto bisogna tenere conto che gli effetti reali di una presidenza si rivelano nel lungo periodo e il giudizio può cambiare con gli anni. Non c’è dubbio però che Biden occuperà un posto particolare nella storia dalla presidenza statunitense, per prima cosa per il percorso che ha fatto per arrivarci.

Biden ha compreso il clima politico e ha usato la sua abilità nel costruire ponti prima per compattare il partito, facendo proprie molte delle proposte della sinistra, e poi per convincere il congresso ad approvare una serie di importanti leggi e riforme, alcune attese da decenni, nonostante la maggioranza molto e la forte polarizzazione politica.

Dopo una lunga serie di tentativi falliti, l’approdo alla vicepresidenza sotto Barack Obama, nel 2008, avrebbe potuto mettere fine alle sue ambizioni presidenziali. Verso la fine del mandato il contesto ideologico era radicalmente cambiato e sembrava inconciliabile con il modo di fare politica di Biden: la destra, che si era radicalizzata durante l’amministrazione Obama, si buttava nelle braccia di Donald Trump, mentre l’ala più progressista del Partito democratico, delusa dal primo presidente nero, guadagnava spazio e consensi; la stagione del compromesso era finita e la finestra per Biden sembrava chiusa, anche perché nel 2016 Obama, convinto che fosse arrivato il momento di una donna alla Casa Bianca, decise di appoggiare Hillary Clinton invece che il suo vice (uno sgarbo che Biden non gli ha mai del tutto perdonato).

Al di là dell’enorme spesa complessiva (che farà crescere il già enorme deficit statunitense), l’aspetto più rilevante del programma è la filosofia che c’è dietro: dopo almeno tre decenni in cui anche i democratici erano diventati allergici agli interventi del governo federale, Biden ha riaffermato l’idea che sia principalmente lo stato a doversi far carico dei problemi dei cittadini. Rientrano in quest’ottica anche gli interventi per dare alle agenzie governative il potere di negoziare i prezzi dei farmaci e per limitare il prezzo dell’insulina, così come i decreti per cancellare decine di miliardi di dollari di debiti universitari (bloccati dalla corte suprema).

Con le leggi pensate per stimolare la produzione di nuove tecnologie, inoltre, il presidente ha rispolverato l’idea novecentesca secondo cui serve un’ambiziosa politica industriale per affermare gli interessi statunitensi nel mondo.

Come tutti i suoi predecessori recenti, Biden non è riuscito a trovare risposte alla crisi migratoria al confine con il Messico. Dopo aver promesso una politica “umana” in risposta a quella crudele di Trump, si è scontrato con l’impossibilità di riformare un sistema disfunzionale e ha finito anche lui per adottare la linea dura.

Il giudizio sulla politica estera sarà inevitabilmente condizionato dal dramma di Gaza, ma allargando lo sguardo si può dire che Biden ha vissuto più dei suoi predecessori le conseguenze del declino globale degli Stati Uniti. Dinamiche geopolitiche che erano sotto traccia durante le amministrazioni di Obama e Trump sono esplose negli ultimi tre anni, dopo il ritiro caotico delle truppe statunitensi dall’Afghanistan, che ha mostrato al mondo la fragilità di Washington e rafforzato il fronte dei paesi che vogliono creare un ordine internazionale alternativo a quello guidato dagli Stati Uniti. C’è stata l’invasione russa dell’Ucraina, la Cina è diventata più aggressiva nei confronti di Taiwan e dei vicini, l’Iran più disinvolto nel colpire gli Stati Uniti e il loro alleati in Medio Oriente, e anche l’incapacità di Washington di condizionare il comportamento di Israele è in fondo un segnale della sua perdita d’influenza nella regione.

Il presidente ha risposto cercando di ricostruire le alleanze tradizionali indebolite da Trump, ma le leve che gli Stati Uniti possono usare per condizionare gli affari internazionali sono più fragili che in passato, e chi prenderà il posto di Biden dovrà confrontarsi con questa realtà.

Nel lungo periodo il giudizio sulla presidenza di Biden dipenderà molto dagli effetti delle sue politiche sul clima. Un articolo molto completo di Vox definisce la sua eredità “enorme, fragile e contraddittoria”.

Enorme per la qualità di soldi e risorse investiti per contrastare gli effetti della crisi climatica. Le leggi sulle infrastrutture, quella sui microprocessori e l’Inflation reduction act stanziano centinaia di miliardi di dollari per produrre energia pulita, realizzare infrastrutture di nuova generazione, sviluppare l’industria di batterie elettriche e rafforzare le catene nazionali di approvvigionamento.

Non solo: Biden ha riportato gli Stati Uniti nell’accordo sul clima di Parigi del 2015, ha partecipato personalmente ai colloqui internazionali sul clima e si è impegnato a raggiungere l’obiettivo ambizioso di dimezzare le emissioni di anidride carbonica entro il 2023 rispetto ai livelli del 2005, e di azzerarle entro il 2050; ha firmato l’Emendamento di Kigali, un trattato internazionale per l’eliminazione graduale di alcuni dei più potenti gas serra; ha emanato nuove norme sul risparmio di carburante per auto e camion per incoraggiare l’elettrificazione dei trasporti; ha fissato limiti rigorosi all’inquinamento atmosferico e all’anidride carbonica prodotta dalle centrali elettriche a combustibili fossili; ha innalzato gli standard di efficienza per stufe e frigoriferi; ha fissato obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni per gli enti pubblici; ha ampliato le protezioni federali per le terre pubbliche e ha creato un corpo civile per formare i lavoratori alla salvaguardia di quei luoghi.

Fragile perché in questi anni alcuni stati governati dai repubblicani hanno cercato di far bloccare dai tribunali alcune delle misure introdotte dall’amministrazione Biden. E perché se Trump dovesse vincere le elezioni cancellerebbe buona parte di quei provvedimenti. Bisogna anche considerare che la crisi climatica non è una priorità nel paese, almeno per ora. La maggioranza degli americani è favorevole ad affrontare il problema del cambiamento climatico e a usare più energia pulita, ma le persone sono più preoccupate da altre questioni, come l’immigrazione e l’inflazione. Secondo un sondaggio condotto nell’aprile 2024 dallo Yale program on climate change communication, il 37 per cento degli elettori considera il cambiamento climatico “molto importante”.