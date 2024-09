Sull’account ufficiale dei repubblicani della commissione giudiziaria della camera erano state pubblicate immagini generate dall’intelligenza artificiale in cui si vedeva Trump tenere in braccio e proteggere gatti e anatre, descrivendolo come il salvatore della città. Le polemiche e l’indignazione nate dopo il dibattito non hanno portato i repubblicani a fare un passo indietro, anzi: Vance ha accusato gli immigrati haitiani che vivono a Springfield di aver fatto aumentare le malattie, la criminalità, i prezzi degli affitti e le polizze assicurative; e Trump ha fatto capire che potrebbe visitare la città nelle prossime settimane.

Il 9 settembre J.D. Vance, il candidato del partito alla vicepresidenza, aveva dichiarato che “gli immigrati haitiani irregolari” stanno “causando il caos in tutta Springfield, Ohio” e che “gli animali domestici di alcuni residenti sono stati rapiti e mangiati da persone che non dovrebbero essere in questo paese”. Ted Cruz, senatore repubblicano del Texas, aveva condiviso un meme di due gatti che si abbracciano con la scritta: “Per favore, votate per Trump così gli immigrati haitiani non ci mangeranno”.

La frase sugli immigrati che “mangiano i cani, i gatti e gli animali domestici”, pronunciata durante il confronto tv con Kamala Harris del 10 settembre, ha rapidamente scalato la classifica delle cose più assurde dette da Trump da quando è in politica. A prima vista potrebbe sembrare l’uscita folle di una persona poco lucida, messa alle strette dalla sua avversaria. In realtà Trump ha solo portato sul grande palcoscenico una notizia falsa che aveva cominciato a circolare a partire da un post su Facebook (poi cancellato) di una donna di Springfield, in Ohio, e che già prima del dibattito era stata rilanciata da molti politici del Partito repubblicano.

A questo punto la domanda è quasi automatica: perché inseguire posizioni sempre più estreme in una campagna elettorale in cui i candidati dovrebbero cercare di allargare il loro consenso? La strategia sembra meno insensata se si ricorda che il trumpismo prospera quando si radicalizza il dibattito pubblico e si crea un clima di paura in cui è più facile raccogliere i frutti delle divisioni sociali (per questo aveva poco senso aspettarsi che l’ex presidente lanciasse un appello all’unità dopo l’attentato subìto a luglio). L’immigrazione è il tema che più di tutti si presta a questo scopo, lo è in generale in tutto il mondo occidentale, e ancora di più in un’elezione come questa.

I sondaggi della Gallup, istituto che da tempo analizza l’orientamento sull’immigrazione, mostrano che per la prima volta in vent’anni la maggioranza degli americani dice di volere meno immigrati, mentre il 16 per cento ne vorrebbe di più. Un sondaggio di Axios ha rilevato che la maggioranza degli elettori è favorevole all’espulsione di massa degli immigrati senza documenti, mentre un altro del New York Times e del Siena college mostra che gli elettori si fidano più di Trump che di Kamala Harris sulla gestione dell’immigrazione. Il calcolo dei repubblicani è facile, ha spiegato il commentatore Eric Levitz: “Più gli americani andranno alle urne pensando all’immigrazione, meglio sarà per Trump e Vance”.

Nelle ultime settimane le notizie sull’immigrazione sono finite in secondo piano (soprattutto perché gli ingressi irregolari sono in calo) e Trump ha bisogno che se ne ricominci a parlare. “Fare in modo che i mezzi d’informazione si concentrino su un determinato argomento o una determinata storia non è facile”, scrive Levitz. “Ma prese di posizione estreme e incendiarie come quelle sugli immigrati haitiani a Springfield generano una grande copertura mediatica”, quindi sono funzionali allo scopo. Vance ha detto qualche giorno fa: “Se devo inventare delle storie perché i mezzi d’informazione prestino attenzione alla sofferenza degli americani, allora è quello che farò”.