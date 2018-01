Previsioni un po’ forti e pessimistiche sulla tecnologia

Ma, nonostante tutto, hanno guadagnato un mucchio di soldi! Apple, Google, Microsoft, Facebook e Amazon hanno registrato un aumento di valore delle loro azioni superiore al 33 per cento. Anche Oracle, Salesforce, Adobe, Autodesk, Hp, Dell e Intel hanno visto il valore delle loro azioni salire di oltre il 25 per cento. Sembra una contraddizione, ma chi può dirlo?

Purtroppo l’opinione degli utenti sull’evoluzione di questi servizi non conterà molto. I nuovi prodotti saranno sempre più convenienti, utili e quasi impossibili da evitare. Molti banchieri sanno di essere odiati, ma per loro non è un problema . Succederà lo stesso a chi guida le aziende di tecnologia?

Le banche fanno un sacco di soldi e le persone, anche se non si fidano completamente , le usano. Nel 2018 lo stesso succederà alle aziende tecnologiche: continueranno a fare enormi profitti, ma la loro reputazione sarà sempre più lontana dall’idea di filantropismo in stile Ted. Soldi e reputazione sono collegate. È impossibile accumulare tanta ricchezza senza che le persone si chiedano che trucco c’è dietro. L’impatto negativo dell’industria tecnologia sul mercato del lavoro sarà sempre più evidente, e questo striderà con il fatto che i dirigenti delle aziende saranno sempre più ricchi.

Le nuove tecniche d’intelligenza artificiale lasciano presagire una realtà ancor più folle. Le reti neurali, una particolare forma di apprendimento automatico, possono generare nuovi suoni a partire dagli archivi audio, permettendo di mettere delle parole in bocca ai personaggi pubblici. Possono anche generare sequenze video. È questo il futuro. Chi vorrà davvero sapere cosa sta succedendo dovrà affidarsi a dei gatekeeper – esperti di un certo settore che hanno il compito di filtrare le informazioni – che si tratti di giornalisti, analisti, ricercatori o persone che lavorano in altri settori dell’informazione.

Inoltre, circolando su una pista ciclabile diventeranno anche sicuri. Questi veicoli saranno essenzialmente degli smartphone con le ruote, e quindi potranno anche essere affittati – come le bici – e condivisi con gli altri. Credo che, in futuro, i veicoli veloci che trasportano più passeggeri in città saranno sostituiti da veicoli più lenti e monoposto.

Avranno in comune delle caratteristiche: saranno alimentati a elettricità (quindi più silenziosi e puliti) e sfrutteranno il potenziale delle batterie degli smartphone; saranno relativamente economici: con un prezzo che parte dai trecento dollari e va fino ai duemila, permetteranno di muoversi in città spendendo meno che in auto o in moto.

Il 2018 potrebbe essere un anno chiave per i veicoli elettrici. Ma non parlo di automobili e scooter: sarà un’esplosione cambriana di veicoli strani. Avranno forme e dimensioni di ogni tipo: biciclette a pedalata elettrica assistita, veicoli con una sola ruota, scooter simili a Segway, skateboard elettrici.

4. Sentirete parlare di monopsonio

Sappiamo cos’è un monopolio. È quella condizione in cui un’azienda domina un mercato al punto che esiste un solo venditore di un certo tipo di beni. Ma cos’è un monopsonio? È la situazione in cui esiste un solo acquirente di beni. È il genere di potere esercitato da Amazon, che è in grado di decidere quanto pagherà i fornitori, obbligando poi quasi tutti ad accettare la situazione.

Il nostro attuale – o forse vecchio – quadro di riferimento antitrust si è concentrato sul danno arrecato ai consumatori, non solo sulle concentrazioni di mercato. Se i prezzi sono bassi per i consumatori, tanto basta. L’attuale struttura del mercato, ovvero il numero di compratori e venditori esistenti, non è preso in conto nel processo decisionale dell’antitrust. Ma esiste un nuovo paradigma, come sostiene per esempio l’Open Markets Institute, secondo cui il danno arrecato ai consumatori non è l’unico modo di valutare i danni fatti dal comportamento di un’azienda.

La cosa assume un valore particolare sul mercato del lavoro, per il quale l’esistenza di poche aziende dominanti in un settore rende difficile, per i lavoratori, ottenere una parte equa della torta. Un regime legale che consideri le dimensioni in quanto tali un problema rappresenterebbe un importante ostacolo strategico per gli attuali giganti del settore tecnologico.