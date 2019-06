L’evoluzione più importante per gli smartphone deve ancora arrivare

Sono tempi noiosi per gli smartphone. Dopo i grandi progressi degli ultimi anni la situazione si è stabilizzata. Android e iOS sono due sistemi sostanzialmente equivalenti. Le reti di telecomunicazioni sono ormai abbastanza veloci da permetterci di fare la maggior parte delle cose che vogliamo fare. I tre principali operatori degli Stati Uniti – AT&T, Verizon e T-Mobile – offrono servizi simili. E le app più usate (YouTube, Instagram, WhatsApp eccetera) esistono ormai da anni.

Il vero salto in avanti tecnologico, nei prossimi anni, dovrebbe venire dalla tecnologia delle rete, grazie al 5g. Con questa sigla si indica un pacchetto di nuovi sistemi che promettono di far funzionare internet sui nostri telefoni come una connessione a fibra ottica via cavo. Invece di una banda da dieci o venti megabyte al secondo, potremo averne una da duecento o addirittura cinquecento al secondo, abbastanza da trasmettere in streaming dei filmati in 4k.

In parole semplici, il 5g è il modo in cui useremo i telefoni nel futuro. È anche al cuore di un duro scontro tra i principali produttori di telefoni nel mondo. La costruzione della sua infrastruttura è anche un punto di attrito geopolitico, con gli strateghi della Casa Bianca che implorano gli altri paesi di non usare le strumentazioni dell’azienda cinese Huawei con la sua tecnologia 5g (su questo argomento Internazionale ha pubblicato Gli Stati Uniti contro la Huawei).

Secondo i servizi d’intelligence statunitensi, Huawei ha legami stretti con le autorità cinesi, e installare l’hardware dell’azienda significa dare a Pechino una porta d’accesso ai propri dispositivi. Questa nuova capacità potrebbe dare a tutti i governi (e agli hacker che li odiano o li amano) nuove armi: un mondo più connesso è anche un mondo più sorvegliato e più a rischio di intrusioni informatiche.

I principali operatori hanno costruito delle reti 5g sperimentali in alcune città, e alcuni dispositivi le supportano. Ma il 5g dovrebbe trasformarsi in un servizio per i cittadini non prima della fine di quest’anno, e più probabilmente nel 2020 o nel 2021. Usa infatti delle nuove frequenze alle quali il mio iPhone non può neppure connettersi.