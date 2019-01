La nuova guerra fredda e tecnologica tra Stati Uniti e Cina

Difficile fare peggio. Il 30 gennaio il vice primo ministro cinese Liu He avvierà a Washington una trattativa cruciale per porre fine alla guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina. Ma alla vigilia dell’incontro gli Stati Uniti hanno deciso di inasprire i rapporti tra i due paesi comunicando i capi d’accusa nei confronti del gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei, simbolo dell’orgoglio nazionale per il potere cinese.

Si tratta di più di venti accuse molto gravi, che vanno dalla violazione delle sanzioni contro l’Iran al furto di tecnologie statunitensi per un periodo di vent’anni. Dopo l’arresto dello scorso novembre a Vancouver di Meng Wenzhou, direttrice finanziaria di Huawei e soprattutto figlia del fondatore dell’azienda, tutti i protagonisti di questa crisi geotecnologica attendevano con ansia il passo successivo. Ora che è arrivato, a Pechino si sono convinti che gli Stati Uniti andranno fino in fondo chiedendo l’estradizione di Meng per sottoporla a un processo in cui rischia fino a vent’anni di carcere.

Una scelta precisa

I leader cinesi sono furiosi. Sui social network cinesi i nazionalisti chiedono il richiamo del vice primo ministro, che rischierebbe di essere considerato un traditore se facesse concessioni agli statunitensi nella trattativa commerciale.

Attaccare Huawei è una scelta precisa. Si tratta dell’azienda leader al mondo nelle telecomunicazioni e pioniera della tecnologia del 5g, la chiave dell’internet di domani. È il fiore all’occhiello dell’industria cinese, un campione nazionale come li chiamiamo in Francia. Meng appartiene all’aristocrazia rossa, così come il presidente Xi Jinping, il cui padre era molto vicino a Mao.