Da un po’ di tempo Lince non usa più la benda sull’occhio che l’ha accompagnata per molte settimane. La luce non le dà più fastidio, le ferite sono ormai quasi invisibili e il verde dell’iride spicca di nuovo tra i capelli scuri che le incorniciano il viso. “Poteva andare molto peggio”, mi dice quando la incontro. “Il nervo ottico non è stato danneggiato e questo permette ai miei occhi di muoversi insieme nella stessa direzione, anche se uno è completamente cieco”.

Lince ha 33 anni e il 2 ottobre scorso è stata colpita al volto da un lacrimogeno durante una manifestazione per la Palestina a Bologna. “È successo tutto in pochi minuti”, dice. “La polizia avanzava, sparando lacrimogeni a raffica. Ho provato ad allontanarmi ma dietro c’erano troppe persone, non avevo vie di fuga. Ho sentito un dolore lancinante e sono caduta: non vedevo niente, mi sono portata la mano all’occhio e ho sentito che stavo sanguinando”.

Oggi, a causa di quell’incidente, non è ancora tornata al lavoro e non ha ripreso a guidare. Nel frattempo ha richiesto il riconoscimento dell’invalidità: “La vita è cambiata: la mia autonomia è fortemente compromessa, ma giorno dopo giorno mi sto abituando a questa nuova routine”.

Da quando ha deciso di raccontare pubblicamente la sua storia ha scelto di farsi chiamare Lince, per tutelare la sua identità: a dicembre ha lanciato la campagna Lince. Occhio sugli abusi, che nasce da un lato per raccogliere fondi per le sue spese mediche e legali, dall’altro per mettere insieme altre segnalazioni di violenze della polizia. In pochi mesi sono arrivate una trentina di testimonianze da tutta Italia.