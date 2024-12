Per anni, infatti, lo sguardo occidentale ha avuto la tendenza a dividere l’Europa in due, escludendo i paesi del cosiddetto Est dalle dinamiche che governano l’occidente, oppure osservando l’Europa postcomunista secondo schemi spesso obsoleti e senza cercare di proporre un’interpretazione più ampia di fenomeni che in realtà erano, seppure con forme diverse, già profondamente paneuropei.

Con i suoi libri – per esempio Gli ultimi giorni dell’Unione (Luiss university press, 2019), La rivolta antiliberale (Mondadori, 2020), Lezioni per il futuro (Mondadori, 2020) – e i suoi interventi sui grandi giornali, Krastev lo ha fatto. In questo modo ha aiutato gli occidentali a conoscere l’Europa ex comunista, in particolare nella fase della transizione dal sistema socialista alla democrazia, e a familiarizzare con concetti nati a est ma utili a spiegare anche fenomeni diffusi in tutto il continente: per esempio la fear of disappearance (paura di scomparire) dei piccoli paesi centroeuropei, che è tra i motivi del successo del nativismo e del nazionalismo in Ungheria come in Polonia, Bulgaria o Slovacchia.

Alcuni dei temi che Krastev ha sviluppato negli anni tornano nell’intervista rilasciata ad Arte – e registrata negli straordinari ambienti art déco dell’edifico del Flagey – ma aggiornati agli ultimi sviluppi dell’attualità internazionale: dalla vittoria di Donald Trump alle presidenziali statunitensi fino ai conflitti in Medio Oriente, passando per la guerra ucraina ancora senza soluzione e le tensioni ai confini del continente tra le forze europeiste e quelle filorusse.