Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela senza accuse, è stato liberato dopo 423 giorni di detenzione. Insieme a lui è stato scarcerato anche l’imprenditore torinese Mario Burlò. La notizia è stata diffusa dal ministro degli esteri italiano Antonio Tajani in un comunicato su X.
“Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas”, è scritto nel testo diffuso intorno alle 5 di mattina del 12 gennaio. “Lo ho appena comunicato alla presidente del consiglio Giorgia Meloni che ha sempre seguito la vicenda in prima persona. Ho parlato con i nostri due connazionali che sono in buone condizioni. Presto rientreranno in Italia”.
Tajani ha aggiunto che la loro liberazione è un segnale di apertura del governo venezuelano in carica da quando gli Stati Uniti hanno catturato a Caracas il presidente Nicolás Maduro in un attacco il 3 gennaio.
I due italiani arriveranno in Italia tra il 12 e 13 gennaio. Sono stati liberati dal carcere El Rodeo I di Caracas intorno alle 23 dell’11 gennaio, erano stati avvertiti della liberazione alle 15 dello stesso giorno. Trentini ha detto di non essere stato torturato e ha avuto la possibilità di chiamare la madre, che non ha mai smesso di chiedere la sua liberazione e ha incitato anche i mezzi d’informazione a sostenerlo. Per ora Trentini e Burlò sono all’ambasciata d’Italia a Caracas, dove sono stati accolti dall’ambasciatore Giovanni Umberto De Vito.
In un comunicato l’avvocata della famiglia Alessandra Ballerini ha diffuso i ringraziamenti e ha chiesto riservatezza: “Alberto finalmente è libero!!! Questa è la notizia che aspettavamo da 423 giorni! Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile, anche lavorando nell’invisibilità, la sua liberazione”.
“Tutti questi mesi di prigionia hanno lasciato in Alberto e in noi che lo amiamo ferite difficilmente guaribili”, prosegue il comunicato, “adesso avremo bisogno di tempo da trascorrere in intimità per riprenderci. Ringraziamo tutti per esserci stati vicini, ma vi chiediamo di rispettare il nostro silenzio e la nostra riservatezza. Ci sarà tempo per trovare le parole giuste per raccontare fatti e accertare responsabilità. Oggi vogliamo solo pace. Grazie!”.
L’arresto di Trentini
Alberto Trentini, 46 anni, è un cooperante italiano, originario di Venezia, arrestato in Venezuela il 15 novembre del 2024, mentre lavorava per l’organizzazione non governativa Humanity & Inclusion. Trentin, che ha alle spalle una lunga esperienza da operatore umanitario anche con altre organizzazioni e in altri paesi, è stato fermato dalle autorità venezuelane mentre si recava a Guasdualito, nel sudovest del paese, per portare aiuti alle persone con disabilità in alcune zone rurali. Non sono mai state formalizzate delle accuse contro di lui. Il suo caso era stato giudicato da subito molto complesso dal ministero degli esteri e i contatti con le autorità italiane e la famiglia sono stati molto difficili e rari.
A metà gennaio 2025, il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani aveva convocato l’incaricato del Venezuela in Italia per protestare per la mancanza di informazioni sulla sua detenzione, oltre a contestare l’espulsione di tre diplomatici italiani da Caracas.
Dopo il rilascio dei primi prigionieri politici nei giorni scorsi, era emerso che Trentini era nella lista dei detenuti vicini alla liberazione. Un suo compagno di reclusione, l’avvocato e attivista dei diritti umani Iván Colmenares García, 35 anni, dopo il rilascio due giorni fa aveva confermato che Trentini era detenuto nel carcere El Rodeo I di Caracas. Aveva detto che stava bene, anche se era molto dimagrito.
La cella di García era a pochi metri da quella in cui erano rinchiusi Trentini e Burlò.
Al Rodeo, ha raccontato Iván Colmenares García, “si sta sempre in cella, tranne un’ora al giorno per andare a vedere il corridoio esterno dove si vede il cielo”. Le celle sono larghe quattro metri per due, fredde come “freezer” in inverno e “forni” in estate, piene di zanzare. Mentre “il bagno è un buco per terra, sporco di feci e infestato di scarafaggi”. Da mangiare viene distribuita solo una focaccia di mais a colazione, pranzo e cena.
Alberto Trentini “era preoccupato per la famiglia in Italia, per sua madre Armanda che è anziana. È un pensiero che tormenta, sapere che i tuoi cari non sanno se sei vivo o morto. Dopo sette mesi ti concedono una chiamata. Mario ha aspettato dieci mesi perché la prima volta non si ricordava i numeri di telefono”, ha detto García.
I detenuti al Rodeo subiscono maltrattamenti, spostamenti frequenti da una cella all’altra: “La polizia penitenziaria li sposta di continuo da una cella all’altra”, ha raccontato l’avvocato. Durante i trasferimenti gli agenti sono violenti, spingono i detenuti a terra o contro i muri, li colpiscono col calcio del fucile.
Le ong sono state un bersaglio di Maduro dopo le elezioni contestate del luglio 2024. Il governo le ha accusate di essere spie, finanziate da potenze straniere. Il Venezuela ha anche approvato una legge contro le organizzazioni non governative nel novembre del 2024, imponendo requisiti arbitrari e richiedendo il versamento di dazi, che hanno costretto molte ong a lasciare il paese.
