Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela senza accuse, è stato liberato dopo 423 giorni di detenzione. Insieme a lui è stato scarcerato anche l’imprenditore torinese Mario Burlò. La notizia è stata diffusa dal ministro degli esteri italiano Antonio Tajani in un comunicato su X.

“Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas”, è scritto nel testo diffuso intorno alle 5 di mattina del 12 gennaio. “Lo ho appena comunicato alla presidente del consiglio Giorgia Meloni che ha sempre seguito la vicenda in prima persona. Ho parlato con i nostri due connazionali che sono in buone condizioni. Presto rientreranno in Italia”.

Tajani ha aggiunto che la loro liberazione è un segnale di apertura del governo venezuelano in carica da quando gli Stati Uniti hanno catturato a Caracas il presidente Nicolás Maduro in un attacco il 3 gennaio.

I due italiani arriveranno in Italia tra il 12 e 13 gennaio. Sono stati liberati dal carcere El Rodeo I di Caracas intorno alle 23 dell’11 gennaio, erano stati avvertiti della liberazione alle 15 dello stesso giorno. Trentini ha detto di non essere stato torturato e ha avuto la possibilità di chiamare la madre, che non ha mai smesso di chiedere la sua liberazione e ha incitato anche i mezzi d’informazione a sostenerlo. Per ora Trentini e Burlò sono all’ambasciata d’Italia a Caracas, dove sono stati accolti dall’ambasciatore Giovanni Umberto De Vito.

In un comunicato l’avvocata della famiglia Alessandra Ballerini ha diffuso i ringraziamenti e ha chiesto riservatezza: “Alberto finalmente è libero!!! Questa è la notizia che aspettavamo da 423 giorni! Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile, anche lavorando nell’invisibilità, la sua liberazione”.

“Tutti questi mesi di prigionia hanno lasciato in Alberto e in noi che lo amiamo ferite difficilmente guaribili”, prosegue il comunicato, “adesso avremo bisogno di tempo da trascorrere in intimità per riprenderci. Ringraziamo tutti per esserci stati vicini, ma vi chiediamo di rispettare il nostro silenzio e la nostra riservatezza. Ci sarà tempo per trovare le parole giuste per raccontare fatti e accertare responsabilità. Oggi vogliamo solo pace. Grazie!”.