Il rapimento di Nicolás Maduro è solo il primo passo verso un controllo statunitense più esteso del Venezuela. È quello che emerge dalla conferenza stampa tenuta da Trump a Palm Beach in Florida, sabato 3 gennaio, poche ore dopo l’incursione delle forze speciali statunitensi a Caracas.

“Guideremo il paese finché non potremo realizzare una transizione sicura, adeguata e responsabile”, ha detto il presidente statunitense. Se il pretesto dell’intervento è la lotta al narcoterrorismo, Trump non ha nascosto che l’obiettivo principale è l’accesso alle risorse petrolifere del Venezuela, le più grandi del mondo.

L’incursione è stata il punto di arrivo di mesi di tensione crescente, con attacchi aerei contro imbarcazioni venezuelane accusate di trasportare droga verso gli Stati Uniti.

Per sostenere queste operazioni le forze armate statunitensi erano state schierate nel mar dei Caraibi. Non è chiaro se per realizzare il progetto trumpiano di “gestire il Venezuela” saranno impiegate truppe dell’esercito sul terreno, il che costituirebbe di fatto un’invasione e una dichiarazione di guerra. O se la Casa Bianca intende controllare il paese dall’esterno, usando come arma principale la minaccia di un secondo intervento. È un punto cruciale su cui il presidente repubblicano è rimasto ambiguo.

“Ora siamo qui e ci resteremo finché questa transizione sicura potrà svolgersi”, ha spiegato Donald Trump, anche se la presenza di soldati statunitensi in Venezuela per il momento non sembra confermata e i militari coinvolti nell’incursione hanno lasciato il territorio. “Non abbiamo paura di schierare truppe sul terreno”, ha continuato Trump. Allo stesso tempo ha lasciato intendere di escludere una nuova operazione nel prossimo futuro: “Il primo attacco è stato un tale successo che probabilmente non avremo bisogno di lanciarne un secondo, ma siamo pronti a farlo se necessario”.