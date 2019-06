Le calciatrici cinesi cercano una nuova stagione d’oro

Questo articolo fa parte di una serie del Guardian dedicata ai Mondiali di calcio femminile in corso in Francia. La serie presenta le 24 squadre qualificate con i contributi di giornalisti ed esperti del rispettivo paese.

Lo scorso settembre, durante i giochi asiatici di Jakarta, la Cina era a un passo dal suo primo titolo asiatico dal 2007, prima di essere battuta all’ultimo minuto da una rete del Giappone. La nuova generazione della “rose d’acciaio” sta cercando di riportare la squadra alla sua gloria passata, ma le manca ancora qualcosa per ritrovare i vertici raggiunti negli anni novanta.

Le formazioni di base della Cina sono il 4-4-2 o il 4-2-3-1. La difesa, guidata dalla capitana Wu Haiyan, è piuttosto stabile ma il resto della squadra dipende dalla posizione in campo dell’attaccante più importante, Wang Shuang. Spesso gode di libertà di movimento, anche se ultimamente è sembrata un po’ appannata dopo uno straordinario inizio di stagione con il Paris Saint-Germain.

Ci si aspetta però che mostri tutte le sue capacità nella prossima e decisiva partita, dopo una stagione perlopiù di successo in Francia. A fare coppia con lei in attacco c’è Wang Shanshan, una formidabile realizzatrice. Quest’attaccante di 29 anni è stata la migliore marcatrice nei giochi asiatici del 2018, con 12 reti, nonostante il conteggio includa l’incredibile exploit di nove reti nella partita contro il Tagikistan. Ancora in forma smagliante, a metà maggio aveva segnato quattro reti in cinque delle partite internazionali giocate quest’anno. Queste due giocatrici hanno tutte le caratteristiche per mettere in difficoltà qualsiasi difesa al mondo.

In mediana si è inaspettatamente creato un buco ancora da riempire, dopo che la vicecapitana, Zhang Rui, è stata esclusa dai 27 convocati inizialmente annunciati ad aprile. Rui ha accumulato più di 140 presenze in nazionale e la rinuncia alla sua esperienza si sta facendo sentire. Yang Lina, un’altra opzione per quel ruolo, manca d’esperienza internazionale, mentre Tan Ruyin, una talentuosa centrocampista di contenimento che ha giocato nella Coppa del mondo del 2015 e ai giochi olimpici di Rio del 2016, è appena rientrata in squadra dopo un lungo infortunio.

Un altro problema, per l’allenatore Jia Xiuquan, è che la Cina comincia spesso in sordina. Se le “rose d’acciaio” continueranno con quest’abitudine, in Francia sarà punita.