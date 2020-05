“Hanno ucciso mia madre!”. Paula Ribiero, 34 anni, parla senza sosta da venti minuti. Un fiume di parole, inframezzate da lacrime di disperazione ma anche da una rabbia feroce. Il 22 aprile Ribeiro, che vive a Manaus – la più grande città dell’Amazzonia ed epicentro dell’epidemia di covid-19 in Brasile – ha perso sua madre. Vittima della crisi scatenata dal nuovo coronavirus e dal crollo del sistema sanitario nazionale.

“Dona” Amalia aveva 53 anni. Diabetica, con problemi d’ipertensione, si era ammalata a fine marzo. Dolori, febbre, fatica, poi tosse e difficoltà respiratorie: i classici sintomi del covid-19. “Ma i medici che abbiamo chiamato, così come gli ospedali, si sono rifiutati di farle il tampone o di ricoverarla. Ci hanno detto: ‘Abbiamo troppi pazienti, tornate a casa. Venite solo in caso d’emergenza’”, racconta Ribeiro.

Il 22 aprile le condizioni di Amalia sono peggiorate. Respirava a fatica, era agonizzante. “Ho chiamato per far venire un’ambulanza, ma erano tutte occupate”. In preda al panico, la famiglia ha caricato la madre su un’automobile e l’ha portata al pronto soccorso dell’ospedale Nilton Lins. Ma quel reparto, dedicato ai malati di covid-19, riceveva solo i pazienti mandati dagli altri ospedali. Gli infermieri hanno esitato ad aprire la porta a una paziente che credevano già morta.

Grida, strepiti, pianti. Dopo dieci minuti Amalia, priva di conoscenza, è stata ricoverata. “È morta due ore dopo e non le hanno neanche fatto il test. Sul suo certificato di morte c’è scritto ‘causa sconosciuta’”, dice Ribeiro indignata. “Se fosse stata ricoverata in tempo avremmo potuto salvarla. È vergognoso. Quello che è successo a mia madre potrebbe succedere a chiunque”.

Strategia confusa

Mentre in una parte del mondo cominciano le riaperture dopo i periodi di lockdown, in Brasile l’epidemia di covid-19 è nella fase peggiore. Il 19 maggio il paese contava ufficialmente 260mila casi positivi, più dell’Italia e poco meno della Spagna. Il morti sono quasi 18mila, e sono raddoppiati in una decina di giorni, con la più alta mortalità quotidiana registrata al di fuori degli Stati Uniti. E il picco è atteso solo nel mese di giugno. Tutti gli studiosi sono preoccupati. Come quelli del centro Covid-19 Brasil, secondo cui nel paese i contagiati potrebbero essere tra i 2,5 e i 3,4 milioni, cioè oltre 15 volte il numero ufficiale. Per l’Imperial college di Londra il Brasile è il paese con il più alto tasso di contagio al mondo, con un R0 di 2,8. Significa che ogni persona infetta contagia in media 2,8 persone. L’università di Washington prevede che da qui ad agosto i morti potrebbero arrivare a 193mila.

Di fronte al dramma in corso, e in mancanza di una risposta da parte del governo di Jair Bolsonaro, le autorità statali hanno deciso di adottare la linea della fermezza. Nel nordest le città di Fortaleza, São Luís e Recife hanno imposto un rigido distanziamento sociale. A Rio de Janeiro e a São Paulo è obbligatorio indossare una mascherina. Alcune località hanno imposto il coprifuoco, altre delle “barriere sanitarie” all’ingresso della città. Ma la strategia è confusa e male applicata: il 43 per cento della popolazione brasiliana non rispetta le misure d’isolamento.