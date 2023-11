In un articolo molto interessante pubblicato sul País, la scrittrice argentina Claudia Piñeiro scrive che la difesa della dittatura militare, e il ricordo nostalgico di quegli anni, fatta dal partito di Milei, La libertad avanza, è più grave degli indici economici, anche se a settembre l’inflazione in Argentina aveva raggiunto il 140 per cento e l’indice di povertà nel primo semestre di quest’anno ha superato il 40 per cento, con ripercussioni su più della metà dei bambini argentini.

C’è un’ulteriore aggravante, sottolinea Piñeiro: “La rivendicazione della dittatura – portata avanti non in modo generale, ma citando i nomi di militari condannati per la sparizione di persone, furto di bambini, tortura e omicidio, per farci credere che non sono i criminali che sembrano – ha spinto altri a esprimere opinioni ugualmente aberranti. Per esempio, un militare in pensione ha pubblicato su Tok Tok il video di una Falcon verde, l’auto usata dagli squadroni della morte durante il regime per sequestrare e far sparire i dissidenti politici, aggiungendo che nel suo portabagagli c’era posto per sette persone. Una frase che pesa oggi, a quarant’anni dal ritorno della democrazia. Oppure c’è stato il caso di un utente di Instagram che ha mandato un messaggio all’attrice Dolores Fonzi, dopo che lei aveva pubblicato un video in cui invitava a non votare per Milei. Nel messaggio l’avvertiva che avrebbe sepolto i suoi figli nel giardino di casa sua”.