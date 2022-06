Per decisione del governo, il prezzo di un litro di benzina alla pompa era salito quella mattina da diecimila franchi guineani (gnf), che equivalgono a circa un euro, a dodicimila. A questo prezzo, se un guineano che guadagna il salario minimo decidesse di spendere tutto il suo stipendio in carburante, potrebbe acquistare a malapena 36 litri di benzina. La giunta militare al potere teme più di ogni altra cosa che la popolazione in ginocchio possa infiammare le strade e rimettere in discussione il suo potere illegittimo.

Come molti altri stati, la Guinea sta subendo i contraccolpi economici della guerra in Ucraina e delle sanzioni internazionali contro la Russia. “Oltre ai danni causati dalla pandemia di covid-19, l’invasione russa dell’Ucraina dello scorso 24 febbraio, ha aggravato il rallentamento economico globale”, ha avvertito la Banca mondiale a inizio giugno. I prezzi dei cereali e del petrolio sono saliti alle stelle, minacciando di aumentare la fame nei paesi poveri. Gli economisti della Banca mondiale prevedono che questo ritmo di aumento dei prezzi continuerà fino al 2023-2024.

“A causa dei danni congiunti della pandemia e della guerra, quest’anno i livelli di reddito pro capite nei paesi in via di sviluppo saranno inferiori di quasi il 5 per cento rispetto a quanto previsto prima del covid. Per molti paesi sarà difficile uscire dalla recessione”, ha dichiarato l’istituzione. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, teme scenari ancora peggiori e ha parlato di “un uragano di carestie”.

Déjà-vu

A inizio giugno la Banca mondiale prevedeva un aumento del 42 per cento del prezzo del petrolio entro il 2022. Sulla base di questi choc inflazionistici, Agritel, una società di consulenza francese specializzata in strategie agricole, evoca un doloroso precedente. Nel 2007 e nel 2008 si verificarono rivolte alimentari in diverse parti del mondo, da Haiti alle Filippine e in particolare in Africa. Agritel osserva che, in dollari, ovvero a dollaro costante, i prezzi del grano si aggirano oggi intorno ai 440 dollari per tonnellata. Quindici anni fa il prezzo era di appena dieci dollari più alto.

Naturalmente i paesi africani produttori di petrolio stanno in parte beneficiando dell’aumento dei prezzi. “Ma questo non è certo il caso di tutti i paesi importatori africani”, osserva Agritel. L’aumento del prezzo del petrolio porta automaticamente a quello dei costi di produzione di fertilizzanti e pesticidi, nonché dei costi legati all’uso di macchinari agricoli e al loro trasporto.

Ritroviamo, oggi come nel biennio 2007 2008, un sovrapporsi di cause strutturali che pesano sull’offerta: distruzione dei terreni coltivabili, aumento della domanda, peggioramento delle condizioni climatiche, e così via. Per non parlare del caos congiunturale legato alla paralisi dei porti ucraini del mar Nero, dai quali partiva il 95 per cento dei cereali di questo paese, che è il secondo produttore mondiale.