Recandosi di persona ai funerali di Idriss Déby Itno, presidente del Ciad morto ufficialmente in combattimento contro i ribelli, il presidente francese Emmanuel Macron rende prima di tutto omaggio a un alleato cruciale della Francia in Africa. Ma il viaggio di Macron è interpretato anche come un sostegno al successore alla guida del paese, il generale Mahamat Idriss Déby Itno, figlio del presidente e nominato in circostanze turbolente.

Quella di Macron non è una semplice partecipazione a un funerale. Il presidente francese arriva in una capitale in tensione, con una rivolta armata a nord e una popolazione che teme un nuovo periodo di instabilità e violenze, oltre che in un contesto in cui l’opposizione e la società civile del Ciad gridano al “colpo di stato” davanti agli avvenimenti misteriosi degli ultimi giorni.

L’arrivo di Macron e le dichiarazioni senza sfumature di Parigi dimostrano che la Francia non ha nulla da eccepire di fronte a una transizione che non rispetta la costituzione del Ciad e somiglia alle peggiori pratiche nepotistiche e di clan denunciate in altri contesti.

I nuovi padroni

La costituzione del Ciad stabilisce che sia il presidente dell’assemblea nazionale ad assumere il controllo del paese in caso di un vuoto di potere, e non il capo della guardia presidenziale e un consiglio militare come invece sta accadendo.

I nuovi padroni di N’Djamena affermano di volere unicamente garantire una transizione che non durerà più di 18 mesi, ma la loro storia e quella del paese alimentano i dubbi.