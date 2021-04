Idriss Déby Itno aveva conquistato il potere trent’anni fa, alla testa di una colonna di veicoli armati proveniente dal Sudan che aveva preso possesso di N’Djamena, la capitale del Ciad. È morto il 20 aprile resistendo all’avanzata di un’altra colonna di mezzi armati ribelli, stavolta in arrivo da nord, dalla Libia, e anch’essa diretta verso N’Djamena.

Questa sintesi della vita di un uomo che “viveva con il kalashnikov ed è morto con il kalashnikov”, per parafrasare Eschilo, non basta a raccontare il sisma geopolitico che provoca la scomparsa del presidente ciadiano, notizia che ha colto di sorpresa il mondo intero. Al di là delle lotte intestine in un paese che, fatta eccezione per François Tombalbaye, primo presidente nel 1960, non ha mai avuto un leader arrivato al potere in modo democratico, a tremare è l’intera regione, e con essa la strategia francese.