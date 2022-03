E questo è solo l’inizio. Come tutti i nuovi esperimenti, la punizione collettiva della Russia è un salto nel buio. Non dovremmo essere troppo certi di quanto a lungo dureranno questi provvedimenti, né del genere di conseguenze indesiderate che potrebbero determinare. Dopo alcune letture e dopo aver parlato con gli esperti, però, ho messo a fuoco alcuni effetti significativi e di lungo periodo. Ecco tre modi in cui il blackout economico della Russia potrebbe cambiare il mondo.

Un salto nel buio Le conseguenze immediate sono già sconvolgenti. Da entrambi i lati di questa nuova cortina di ferro i prezzi delle materie prime sono alle stelle e gli indicatori economici stanno crollando. Il petrolio è ai suoi massimi storici e il Nasdaq è in fase di forte ribasso. I prezzi del nichel si sono impennati e il rublo è crollato del 50 per cento. I prezzi all’ingrosso dell’energia in Europa hanno infranto tutti i record storici e una recessione europea appare ormai più che probabile. L’economista Mark Zandi ha affermato che c’è “una probabilità su tre” che quest’anno gli Stati Uniti vadano in recessione.

Molte di queste misure non hanno precedenti per un paese delle dimensioni della Russia. Rappresentano nel complesso un esperimento radicale di punizione morale su scala globale. Se Vladimir Putin desiderava espandere l’impero russo con l’uso della forza, il risultato che ha ottenuto è l’opposto: il ridimensionamento della Russia attraverso una dimostrazione inedita di soft power.

Nel giro di pochi giorni Stati Uniti, Europa e altri paesi hanno scomunicato la Russia dal palcoscenico mondiale, isolando finanziariamente, commercialmente e culturalmente l’undicesima economia più grande del mondo. Gli Stati Uniti e l’Europa hanno congelato i patrimoni stranieri detenuti dalla banca centrale della Russia, colpendo la capacità del paese di stabilizzare la sua valuta. Le aziende private, tra cui la Apple, Netflix, l’Adidas e la Bp, hanno tagliato fuori il mercato russo e gli Stati Uniti hanno intrapreso passi per mettere al bando le importazioni di petrolio russo. I campionati sportivi, i festival cinematografici e altre istituzioni culturali hanno estromesso i concorrenti russi. McDonald’s chiuderà le sue filiali in Russia.

Le rivoluzioni tecnologiche nel ventunesimo secolo tendono a essere molto veloci. Ci sono voluti circa dieci anni perché la percentuale di americani con uno smartphone passasse dallo zero all’80 per cento. Le rivoluzioni energetiche però procedono più lentamente e la transizione verso l’energia pulita si è particolarmente allungata negli Stati Uniti e in Europa, il che potrebbe sorprendere tenuto conto del calo dei prezzi dell’energia solare. L’occidente si è semplicemente rifiutato di creare progetti di energia pulita con la rapidità necessaria a decarbonizzare la rete elettrica.

La guerra della Russia potrebbe accelerare la rivoluzione verde in due modi. In primo luogo, farà aumentare le pressioni politiche sui governi di Stati Uniti ed Europa affinché riducano la dipendenza dal petrolio e dal gas russi (gli Stati Uniti hanno già dichiarato di voler interrompere le esportazioni di energia dalla Russia e l’Europa sta prendendo in considerazione un divieto simile). Nel breve periodo i paesi faranno maggiore ricorso alle riserve di petrolio e gas per mantenere bassi i prezzi. Nel corso del tempo però il boicottaggio dell’energia russa potrebbe far salire il prezzo dell’energia termica abbastanza da costringere i paesi a mettere in piedi un numero maggiore di progetti di energia eolica e solare.

Per anni i progetti di energia pulita sono stati ostacolati da timori anticrescita, sentimenti antinucleari e un senso generalizzato di “non nel mio giardino”. L’urgenza di una minaccia esterna potrebbe spazzarne via alcuni. “Non possiamo parlare di rivoluzione delle rinnovabili se per ottenere il permesso di costruire un impianto eolico ci vogliono sette anni”, ha affermato la commissaria europea per l’energia Kadri Simson. “È ora di trattare questi progetti per quello che sono, ossia delle priorità per l’interesse pubblico”.

Spostamento di mercato

In secondo luogo, l’aumento dei prezzi dell’energia modificherà le preferenze di consumo, spingendo più consumatori ad abbandonare le automobili a benzina e diesel. Oggi meno del 5 per cento del mercato delle auto negli Stati Uniti è interamente elettrico. Tuttavia il settore sta spingendo moltissimo sui veicoli elettrici. Quasi una pubblicità su due di automobili mandata in onda durante il Super Bowl riguardava un veicolo elettrico. Questo spostamento di mercato potrebbe combinarsi con un aumento consistente dei prezzi della benzina tale da spingere più americani a comprare veicoli elettrici, il che a sua volta incoraggerà un numero maggiore di aziende automobilistiche a produrre veicoli elettrici. Il costo di questi veicoli potrebbe di conseguenza abbassarsi, spingendo in su la domanda.

Il possibile spostamento dalla sofferenza energetica al progresso energetico ha un precedente storico. Nel 1973 l’Opec tagliò fuori gli Stati Uniti e altri paesi dall’accesso al suo petrolio, determinando un incremento dei prezzi. Sebbene molti statunitensi associno quel periodo a una fase di stagnazione economica, la crisi spinse le aziende automobilistiche americane a diventare più efficienti dal punto di vista energetico. L’attuale economia dei carburanti misurata negli Stati Uniti in miglia per galloni è nata nel 1973. Cinquant’anni dopo assistiamo alla stessa dinamica: lo shock della sofferenza energetica sta determinando decenni di progresso.