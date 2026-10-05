È successo quello che era previsto: avremo un parlamento ancora più predatorio di quello attuale. Ed è successo un imprevisto: Flávio Bolsonaro è arrivato in testa al primo turno delle presidenziali con più di due milioni di voti di vantaggio su Luiz Inácio Lula da Silva.

Il significato è questo: buona parte dei brasiliani ha votato per una cricca che ha cercato di fare un colpo di stato; che ha tramato per assassinare il presidente eletto, il vicepresidente e il giudice della corte suprema Alexandre de Moraes; e che è sostenuta da chi voleva piazzare una bomba in un aeroporto e occupare le caserme perché non gli piacevano i risultati elettorali.

Buona parte dei brasiliani ha votato per una cricca il cui leader – oggi agli arresti domiciliari, ma con la speranza che il figlio vinca e lo liberi – afferma pubblicamente che il suo eroe è il colonnello Carlos Alberto Brilhante Ustra, il quale durante la dittatura torturava non solo gli oppositori adulti, ma anche i bambini figli di prigionieri politici.

Buona parte dei brasiliani ha votato per una banda che durante la più grave pandemia dai tempi del medioevoha ritardato deliberatamente la somministrazione dei vaccini e boicottato le misure di prevenzione, facendo in modo che all’apice del covid-19 il Brasile, con meno del 3 per cento della popolazione mondiale, avesse il 30 per cento dei morti.

Buona parte dell’elettorato ha votato per una banda che vuole distruggere la più grande foresta tropicale del pianeta, da cui dipende la nostra capacità di contrastare il riscaldamento globale, che provoca già eventi climatici estremi in Brasile e in tutto il mondo. Buona parte dell’elettorato ha votato contro se stessa.