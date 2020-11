In Guinea , dove si è votato il 18 ottobre, Alpha Condé ha ottenuto con il 59,5 per cento dei voti un terzo mandato da presidente, contestato duramente e a lungo dai suoi oppositori perché Condé ha dovuto far adottare una nuova costituzione per potersi presentare la terza volta, nonostante avesse promesso di voler rispettare il limite dei due mandati previsto dalla carta precedente. E così le strade di Conakry, scrive l’Economist , si sono infiammate: morti, feriti, auto incendiate, la casa del principale sfidante di Condé, Cellou Dalein Diallo, circondata dalla polizia per più di una settimana. La rete internet e le telefonate internazionali sono rimaste bloccate fino all’annuncio dei risultati ufficiali il 24 ottobre, risultati contro cui il 2 novembre quattro dei candidati sconfitti hanno fatto ricorso.

Tre elezioni presidenziali che si sono svolte nella seconda metà di ottobre gettano un’ombra sui progressi democratici fatti in Africa negli ultimi anni. In Guinea, Costa d’Avorio e Tanzania i cittadini sono stati chiamati alle urne per eleggere il loro presidente, ma tutti questi scrutini sono avvenuti in un clima di tensioni e sono stati caratterizzati, a seconda dei contesti, da violenze, boicottaggi o gravi irregolarità.

Secondo il governo i morti causati dalle violenze post-elettorali sono 21, ma l’opposizione parla di almeno trenta vittime, tra cui dei bambini. È una crisi che molti avevano previsto, sottolinea il settimanale britannico, e che rischia di acuire le divisioni etniche tra i peul, il gruppo di Diallo, e il resto della popolazione. Come spiega l’analista politico senegalese Gilles Yabi, queste rivalità vengono cavalcate di volta in volta dai leader come strumento di mobilitazione politica e finiscono per erodere pericolosamente la coesione nazionale.

Divisi

Tra gli esperti di politica africana la preoccupazione per gli eventi in Guinea ha ceduto subito il passo a quella per le elezioni del 31 ottobre in Costa d’Avorio, paese dove dieci anni fa le violenze scaturite da un’altra presidenziale contestata avevano causato tremila morti. A quell’epoca il presidente uscente Laurent Gbagbo si era rifiutato di concedere la vittoria allo sfidante Alassane Ouattara, che quest’anno si è candidato a un terzo mandato nonostante avesse promesso (come Condé) di limitarsi a due. In realtà Ouattara aveva designato un successore, Amadou Gon Coulibaly, ma è morto a luglio.

La candidatura di Ouattara – che è stata validata dalle autorità competenti diversamente da quanto è accaduto ad altri quaranta candidati, anche di peso – è stata duramente criticata dagli altri partiti, molti dei quali hanno deciso di boicottare la consultazione. Nei quartieri di Abidjan vicini all’opposizione i seggi erano deserti, in quelli fedeli a Ouattara la partecipazione al voto ha sfiorato l’80 per cento, racconta Jeune Afrique, descrivendo un paese profondamente diviso. Secondo un bilancio dell’Afp, almeno cinque persone hanno perso la vita in violenze legate al voto. Un’altra trentina di persone erano morte in episodi simili da agosto. Dopo il boicottaggio delle urne, l’opposizione riunita intorno agli sfidanti Henri Konan Bédié, 86 anni, ex presidente, e Pascal Affi N’Guessan ha annunciato la creazione di un consiglio nazionale per accompagnare la nascita di un governo di transizione.