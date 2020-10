Non ci sono solo le elezioni negli Stati Uniti. Due paesi dell’Africa subsahariana voteranno nei prossimi giorni. Si tratta di elezioni estremamente tese, in cui si temono incidenti. In entrambi i casi, infatti, il presidente in carica è aggrappato al potere e cerca un terzo mandato dopo aver giurato che si sarebbe fermato a due.

La Guinea voterà il 18 ottobre. Il presidente in carica, Alpha Condé, ha dovuto far adottare una nuova costituzione per potersi presentare per la terza volta, nonostante le promesse di voler rispettare il limite dei due mandati previsto dalla costituzione precedente. I critici di Condé gli ricordano una dichiarazione recente, in cui aveva sentenziato che modificare la costituzione sarebbe stato come “tradire ciò per cui mi sono sempre battuto”.

La stessa situazione si ripresenta in Costa d’Avorio, dove la popolazione voterà il 31 ottobre. La sorpresa, in questo caso, è arrivata dal presidente Alassane Ouattara, che dopo aver annunciato a marzo che non si sarebbe ricandidato, guadagnando la stima di Emmanuel Macron (che lo ha definito “un uomo di parola e un uomo di stato), in estate ha cambiato idea e ha deciso di puntare a un terzo mandato.

Malati di potere

L’Africa ha voluto rompere con i presidenti a vita, la generazione dei “padri della nazione” che abbandonano il potere solo da morti o quando vengono rovesciati dall’esercito. Il limite dei due mandati, sancito dalle costituzioni nazionali, avrebbe dovuto fermare questa deriva autocratica, ancora all’opera in alcuni paesi come il Camerun, dove il presidente Paul Biya è in carica da quasi quarant’anni.

Ma non è facile lasciare il potere, soprattutto quando si pensa di essere “uomini della provvidenza” o come quando, nel caso di Alpha Condé in Guinea, si è rimasti in esilio per quarant’anni e si pensa di aver diritto a un trattamento speciale.