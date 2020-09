Alassane Ouattara è il tipo di leader che piace ai donatori stranieri. Quando diventò presidente nel 2011, la Costa d’Avorio era in macerie, devastata da due guerre civili e da un decennio di caos politico. Sotto la sua amministrazione il paese è diventato più calmo e più ricco. Ouattara ha attirato investimenti dall’estero, ha fatto progressi nella lotta alla corruzione e ha guidato un’economia che è cresciuta in media dell’8 per cento all’anno da quando lui è al potere. In passato la Costa d’Avorio era considerata il gioiello della corona dell’Africa francofona. Ouattara le ha restituito parte del suo splendore.

Oltre a questi risultati, il presidente sembrava aver consolidato la sua buona reputazione lo scorso marzo, quando, dopo qualche fraintendimento, aveva annunciato il suo ritiro dalla politica. Anche se aveva ribadito che l’approvazione di una nuova costituzione nel 2016 gli avrebbe consentito di candidarsi a un terzo (e a un quarto) mandato, Ouattara, 78 anni, era arrivato alla conclusione che gliene bastavano due. E che sarebbe stato meglio affidare il potere a un successore docile.

Era convinto di aver trovato la persona giusta in Amadou Gon Coulibaly, l’allora primo ministro. Coulibaly era stato accanto al suo mentore per trent’anni ed era così leale che non esitava a definirsi un “discepolo” del presidente. La candidatura di Coulibaly però è stata breve, perché l’8 luglio è morto.

E così il 6 agosto, invocando “cause di forza maggiore”, Ouattara ha accettato di candidarsi alle presidenziali del 31 ottobre. I partiti dell’opposizione hanno gridato allo scandalo, denunciando che aveva raggiunto il limite di mandati.

Il male minore?

Anche i paesi donatori sicuramente non sono entusiasti. Se non altro, perché lo stesso giorno in cui Ouattara ha annunciato il cambiamento di rotta il partito al potere nella vicina Guinea ha chiesto ad Alpha Condé, 82 anni, di candidarsi a un terzo mandato in vista delle presidenziali del 18 ottobre.

In ogni caso è probabile che la maggior parte dei governi stranieri accetti la candidatura di Ouattara, anche perché le alternative sono piuttosto scialbe. Il principale oppositore è l’ex presidente Henri Konan Bédié, che a 86 anni sostiene di essere la voce dei giovani. Quando è stato al potere, tra il 1993 e il 1999, il suo governo si è dimostrato corrotto e incapace. Peggio ancora, ha fomentato le divisioni etniche per impedire a Ouattara, originario del nord del paese, di candidarsi contro di lui, mettendo fine a decenni di egemonia del sud. I dodici anni di disordini vissuti dalla Costa d’Avorio tra il 1999 e il 2011 sono stati frutto anche dell’ostinazione di Bédié.

Anche se un terzo mandato di Ouattara potrebbe sembrare il male minore (cosa non del tutto certa), non mancano i motivi di preoccupazione. Con l’avanzare dell’età i presidenti diventano spesso più spietati. Ouattara ha già dimostrato una vena autoritaria. Guillaume Soro, ex capo dei ribelli e potenziale sfidante di Ouattara, è stato condannato in contumacia a vent’anni di carcere per appropriazione indebita, un’accusa a cui molti non credono.