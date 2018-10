In Camerun non si cambia presidente da 36 anni

Dopo l’uscita di scena di Robert Mugabe in Zimbabwe, l’anno scorso, soltanto un capo di stato al mondo può vantare una longevità maggiore ai comandi della sua nazione: il presidente della Guinea Equatoriale Teodoro Obiang Nguema, che presto raggiungerà la soglia dei quarant’anni di governo. Non esattamente un esempio democratico.

Questa lunga storia non è ancora arrivata alla fine, perché domenica 7 ottobre il vigoroso capo di stato di 85 anni cercherà di ottenere il suo settimo mandato settennale alla guida del paese. L’elezioni a turno unico sono assolutamente pluraliste, con otto candidati che si sono presentati per scalzare Biya. Ma in realtà la suspense è limitata.

Un progetto fallito

Paul Biya è arrivato al potere nel 1982 con un “colpo di stato chirurgico”, sostituendo l’uomo che la Francia aveva posto alla guida del paese dopo l’indipendenza del 1960, Ahmadou Ahidjo.

Paul Biya era già inserito nell’apparato statale. Ex seminarista, era stato segretario generale della presidenza e poi primo ministro, prima di diventare presidente mettendo alla porta il suo anziano predecessore. Sostenuto da Parigi, era stato accolto come una boccata d’ossigeno in un sistema paralizzato.

Ma alla fine anche Biya ha chiuso i lucchetti, creando un regime autoritario e nepotistico che gli ha permesso non soltanto di mantenere il potere, ma di prosperare. Oggi è talmente sicuro della sua forza da potersi assentare dal paese per diverse settimane ogni anno, in villeggiatura in Francia e soprattutto in Svizzera, con un numeroso seguito.

Questa potrebbe essere la storia di un paese felice con grandi risorse petrolifere, agricole e minerarie, sufficienti per mantenere i suoi 23 milioni di abitanti. In effetti il Camerun presenta un tasso di crescita annua del 4 per cento, una cifra invidiabile, ma i cui benefici restano lontani dalla popolazione.