La decisione di Ruto, annunciata nel pomeriggio del 26 giugno, di non ratificare la legge di bilancio tanto contestata nelle piazze e di rinviarla al parlamento per nuovi emendamenti non è bastata ad accontentare i manifestanti: molti di loro l’hanno liquidata come una trovata per accattivarsi i favori dei suoi critici. Il 27 giugno sono cominciate nuove proteste per ricordare le vittime della dura repressione di due giorni prima, quando la polizia ha sparato contro persone disarmate e i manifestanti hanno dato l’assalto al parlamento. Il bilancio delle vittime è ancora contestato. Secondo le agenzie di stampa internazionale i morti sono più di una ventina, ma alcune fonti (come il quotidiano keniano The Nation ) parlano di almeno 53 morti, di una cinquantina di arresti e di almeno 17 attivisti rapiti dalle forze dell’ordine.

Il suo appello fa capire come le manifestazioni in corso dal 18 giugno nelle piazze di tutto il Kenya non siano più solo una campagna contro la legge finanziaria, ma abbiano raccolto un malcontento generalizzato indirizzato a un intero sistema politico. Il governo del presidente William Ruto è accusato di essere non solo corrotto e lontano dal popolo, ma anche autoritario e neocolonialista.

In Kenya una nuova generazione è scesa in piazza contro le tasse annunciate dal governo. Il presidente non ha voluto ascoltarla e le manifestazioni sono diventate violente

Come spiega bene un articolo di Conrad Onyango su bird news agency, dal 18 giugno in Kenya migliaia di ragazzi e ragazze sono scesi in piazza per protestare contro la riforma fiscale, portando un cambiamento significativo nel panorama dell’attivismo giovanile in Africa. I cartelli con le parole “Reject finance bill” (no alla finanziaria) e le magliette con scritto “Gen Z”, osserva Onyango, “sono i segni dell’indignazione di una generazione colpita dalla disoccupazione, dalle tasse e da un alto costo del denaro. Finora si parlava dei nati tra il 1995 e il 2010 per la loro tendenza a confinarsi sui social media e a mostrare scarso interesse per i problemi del paese, ma ora le cose sono cambiate”. Questi giovani hanno dimostrato grande abilità nel coordinare le loro azioni, che si sono diffuse in 35 delle 47 province keniane, assumendo una dimensione nazionale. Hanno scelto metodi di protesta pacifici e ordinati, e di tenere fuori i vecchi leader politici dell’opposizione, come Raila Odinga. Da questo nucleo iniziale, il bacino dei manifestanti si è ampliato coinvolgendo un vasto pubblico.

L’obiettivo è far ritirare la legge finanziaria proposta dal governo, che prevede l’introduzione di nuove tasse su prodotti di uso comune e colpisce le fasce più fragili della popolazione. Il governo intende aumentare la pressione fiscale per raccogliere l’equivalente di 2,7 miliardi di dollari e mettere così sotto controllo il debito pubblico (che ha raggiunto il 68 per cento del pil), come previsto da un accordo che Nairobi ha stretto con il Fondo monetario internazionale.