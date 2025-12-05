“L’Etiopia è pericolosamente sull’orlo di un’altra guerra”, scrive l’Economist; “Eritrea, Etiopia e i passi falsi che potrebbero portare a una guerra”, titola New Lines Magazine. Sulla stampa internazionale si moltiplicano gli articoli e le analisi sull’instabilità nella regione del corno d’Africa e le minacce di un nuovo conflitto. Solo tre anni fa si è concluso uno scontro sanguinoso tra le forze del governo centrale dell’Etiopia e quelle regionali del Tigrai che in soli due anni (2020-2022) potrebbe aver causato 600mila morti.

La prima constatazione è che la pace portata in Tigrai dall’accordo di Pretoria del 2022 è stata un’“illusione”. “La fine delle ostilità è stata un passo importante, ma le basi dell’intesa oggi si stanno sgretolando”, scrive Mohammedawel Hagos sul sito Ethiopia Insight. Secondo l’analista etiope, non c’è stata la volontà politica di attuare l’accordo, in particolare i punti riguardanti il disarmo, il ritorno degli sfollati, la restituzione di territori, la riforma delle forze di sicurezza e la giustizia di transizione. “Circa un terzo del territorio del Tigrai resta sotto il controllo dell’Eritrea e delle forze della regione dell’Amhara, impedendo a più di 1,2 milioni di sfollati di tornare nelle loro terre. E intanto emergono nuovi conflitti per procura”.

Il 7 novembre il Fronte popolare di liberazione del Tigrai (Tplf, il partito al potere in Tigrai) ha accusato il governo del premier Abiy Ahmed di aver apertamente violato i patti lanciando attacchi con i droni contro obiettivi in Tigrai. Intanto nella vicina regione di Afar ci sono stati scontri tra le forze tigrine e milizie formate da transfughi del Tplf, ora sostenuti dal governo federale.