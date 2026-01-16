Il 15 gennaio in Uganda 21,6 milioni di persone sono state chiamate alle urne per eleggere il capo dello stato e i più di cinquecento deputati del parlamento. A 81 anni Yoweri Museveni, leader del Movimento di resistenza nazionale (Nrm), concorre per un settimo mandato, in un paese dove gran parte dei 46 milioni di abitanti – metà dei quali ha meno di diciott’anni – non ha conosciuto altri presidenti nella sua vita.

Gli sfidanti sono sei, tra i quali il più quotato è di nuovo Robert Kyagulanyi, in arte Bobi Wine, ex rapper di 43 anni, che aveva già affrontato Museveni – senza successo – nel 2021.

La campagna elettorale, inizialmente tranquilla, nelle ultime settimane è stata caratterizzata da episodi di violenza. L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha denunciato un contesto elettorale teso, caratterizzato da violenze e minacce verso gli oppositori, i giornalisti e chiunque esprima dissenso. Le forze di sicurezza hanno represso i sostenitori dell’opposizione, in particolare hanno ripetutamente aperto il fuoco – uccidendo almeno una persona – durante gli eventi della campagna di Bobi Wine. Inoltre hanno arrestato centinaia dei suoi sostenitori.

La sera del 13 gennaio, in vista dell’apertura dei seggi, il governo ha schierato l’esercito nelle strade della capitale Kampala e ha ordinato di bloccare internet e alcuni servizi di telefonia mobile, ufficialmente “per salvaguardare la sicurezza nazionale”, anche se la storia recente mostra che queste misure sono spesso usate per coprire brogli e per impedire alle persone di organizzarsi per scendere in piazza a protestare. La misura limita anche il margine di manovra delle missioni di osservazione elettorale, facilitando la manipolazione dei risultati.

Il voto, scrive la Reuters, è un test della forza politica del leader di 81 anni, che neanche questa volta è riuscito a designare un successore, e della sua capacità di evitare le violenze che hanno scosso paesi vicini come la Tanzania e il Kenya. Il tema della campagna di Museveni è stato “proteggere ciò che è stato guadagnato”, accompagnato dalla promessa di mantenere la pace e di portare l’Uganda tra i paesi a medio reddito.