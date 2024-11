In contemporanea l’offerta cinematografica propone anche Il Gladiatore 2 di Ridley Scott, meno curato e forte sul piano paesaggistico del suo Napoleon, ma anche meno pretenzioso (Scott non è Stanley Kubrick, che avrebbe voluto fare un colossal su Napoleone Bonaparte).Un film che veicola simbolicamente un messaggio opposto a quello della ben più discreta e meno spettacolare opera di Eastwood: la repubblica romana divisa in due alla fine viene riunita in una sola anima, al contrario delle due Americhe di Donald Trump e Kamala Harris, segnando forse così nella realtà moderna l’inizio della fine per la res publica romano-americana, per tornare all’ utopia espressa da Francis Ford Coppola in Megalopolis .

Arriva in sala Giurato numero 2, il nuovo film di Clint Eastwood. Un capolavoro, un’interrogazione morale lontana anni luce dal puritanesimo statunitense con i suoi bianchi e neri senza sfumature. E pertanto, nel contesto americano, un film provocatorio senza averne però la posa, profondamente disturbante su quale verità sia (ancora) possibile nella sempre più inconoscibile realtà di oggi e non solo distruttore di tutto quello che il sistema americano mitizza da sempre, come il suo sistema legale. Due ore scarse ma tese come un violino, per un film processuale fuori norma ma dalla fine scrittura, grazie anche a eccellenti interpreti (senza però nessuna grande star).

In Giurato numero 2 il giovane Justin Kemp (Nicholas Hoult), presto padre e sempre preoccupato per la moglie incinta Ally (Zoey Deutch), non osa confidarle di esser stato testimone del litigio – verbalmente violento – avvenuto davanti a un locale, tra la vittima e l’imputato per omicidio. Un crimine di cui non aveva letto nulla prima di divenire giurato: se ne rende conto, pertanto, solo durante il dibattimento e la ricostruzione degli eventi. Peggio ancora: in breve tempo capisce di essere stato lui ad aver ucciso la compagna dell’imputato (Francesca Eastwood, figlia del regista) investendola con l’auto nella campagna della Georgia, sommersa da una pioggia battente. Scopre dunque che quello che aveva colpito – proprio a pochi metri del pannello stradale che segnala il passaggio di animali selvatici – non era un cervo.

Da quel momento comincia un gigantesco tormento vissuto in solitudine. Justin non vuole creare preoccupazioni a sua moglie, che fatica a muoversi nella fase finale della gravidanza. Il suo avvocato gli sconsiglia subito di denunciare la verità: i precedenti da alcolista basterebbero a mandarlo in galera, anche se nel locale aveva solo ordinato e mai consumato. Il passato dei due giovani uomini, il vero omicida che si trova a fare il giurato sul presunto omicida, in realtà innocente: due fattori che pesano come un macigno, cancellando ogni possibilità di futuro per entrambi.

Justin cerca di ripulirsi la coscienza, provando a salvare l’imputato in un’ impresa che pare impossibile. La pubblica accusa ha convinto quasi tutti i giurati, quasi tutti lo ritengono colpevole, a eccezione di un detective in pensione. L’assenza di domande realistiche sulla dinamica dei fatti, degli elementi e delle testimonianze presentate dall’accusa – tra cui quella di un anziano presunto testimone oculare – lascia Justin sconcertato: “Deve marcire in galera”. L’ex poliziotto sa invece che i metodi della polizia, oberata di casi e con un decimo dei fondi rispetto all’ufficio del procuratore, sono frettolosi, univoci e schematici.

Poco a poco il film mette in discussione l’intera macchina giudiziaria statunitense partendo in primis dalle giurie popolari, così glorificate dal cinema americano, con una modalità tranquilla e quasi discreta, mai altisonante e tuttavia implacabile. Nel rappresentare il carrierismo, attraverso il personaggio della pubblico ministero Faith Killebrew – in corsa per il posto di procuratrice generale e decisa a mantenere il vantaggio sul rivale, che i sondaggi le assicurano – Eastwood stigmatizza quello che per lui è uno dei grandi mali del suo paese, fondato sul mito del successo e sulle apparenze. Una malerba mai realmente estirpata.