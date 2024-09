Data per spacciata dopo il disastro di Fukushima del 2011 e la decisione della Germania di anticipare la chiusura di tutte le sue centrali ancora attive, e tuttora gravata dal problema dello smaltimento delle scorie, recentemente questa tecnologia è stata rivalutata per la sua capacità di produrre energia a bassissime emissioni e in modo continuo, compensando l’intermittenza delle rinnovabili.

Per questo il 23 settembre a New York 14 delle principali banche e istituzioni finanziarie mondiali, tra cui Bank of America, Barclays, Bnp Paribas, Citi, Morgan Stanley e Goldman Sachs, si sono impegnate a sostenere finanziariamente la rinascita del nucleare. L’annuncio non contiene dettagli concreti, ma è un altro segno che la riabilitazione dell’energia atomica prosegue a pieno ritmo.

Questa tendenza coinvolge anche le grandi aziende tecnologiche, recentemente finite sotto accusa per gli elevati consumi di energia legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale e alla gestione dei data center, che hanno cominciato a puntare sul nucleare per rispettare le loro promesse di decarbonizzazione.

Il 20 settembre la Microsoft ha raggiunto un accordo ventennale con la Constellation energy per la riattivazione di un reattore nella centrale di Three Mile Island, in Pennsylvania, tristemente famosa per l’incidente del 1979, che dovrebbe coprire una parte del fabbisogno dell’azienda. Giorni prima la Oracle ha annunciato di voler costruire un enorme data center alimentato da tre reattori modulari di nuova generazione.