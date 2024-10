Così nel 2021 un gruppo di scienziati ha escogitato un piano azzardato: introdurre sull’isola una vespa parassitoide (Microterys nietneri), antagonista naturale della cocciniglia.

Le vespe sono state trasportate in aereo dal Regno Unito al Sudafrica e hanno dovuto superare anche una quarantena per il covid e due viaggi in nave. Solo il 10 per cento degli esemplari ce l’ha fatta, ma i sopravvissuti sono riusciti a dare vita a una popolazione sull’isola.

Il piano sembra avere funzionato. A febbraio del 2024 una verifica ha riscontrato che la foresta, pur avendo perso l’80 per cento della sua estensione, ha cominciato a riprendersi. Secondo gli scienziati su Nightingale restano tra le 60 e le 90 coppie di fringuelli, un numero che dovrebbe stabilizzarsi e ricominciare a crescere nei prossimi anni.