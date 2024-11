Da anni gli scienziati avvertono che l’aumento delle temperature oceaniche e la riduzione della salinità dovuta allo scioglimento dei ghiacci dell’Artico potrebbero indebolirla o addirittura fermarla.

L’arresto dell’Amoc è uno dei temuti “punti di non ritorno” (tipping points) oltre i quali la stabilità del sistema terrestre sarebbe compromessa in modo irreversibile, e avrebbe conseguenze catastrofiche come il crollo delle temperature in Europa nordoccidentale, l’accelerazione del riscaldamento nell’Atlantico meridionale e l’alterazione del ciclo dei monsoni in Asia.

Secondo il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico questo scenario è ancora molto distante: il rallentamento dovrebbe cominciare nella seconda metà del secolo e un arresto della corrente prima del 2100 è molto improbabile.