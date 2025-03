Durante i periodi più caldi dell’anno, la temperatura in questi alloggi può raggiungere livelli pericolosi per la salute umana. Gli abitanti non possono permettersi di isolare i tetti o installare impianti di aria condizionata, e sono costretti a passare gran parte della giornata fuori di casa.

Il caldo è un problema particolarmente grave nei quartieri più poveri, come la baraccopoli di Vanzara, dove migliaia di persone vivono in abitazioni di fortuna prive di finestre e coperte da sottili tetti di lamiera.

Ma esiste una soluzione più a buon mercato. A Vanzara i tetti di centinaia di baracche sono stati dipinti con una vernice bianca a base di ossido di titanio, che riflette una parte significativa della luce solare e limita l’assorbimento di calore.

L’iniziativa fa parte di un progetto sperimentale che riguarda anche altri siti in Burkina Faso, in Messico e nel Pacifico meridionale. I risultati preliminari indicano che i tetti bianchi possono ridurre la temperatura all’interno delle case di 1,7 gradi, migliorando i parametri vitali degli abitanti come la frequenza cardiaca.

Un altro studio pubblicato a luglio su Geophysical Research Letters ha concluso che anche in una metropoli occidentale come Londra i tetti riflettenti sono la soluzione più efficiente per ridurre gli effetti delle ondate di caldo.