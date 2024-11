Piazza Vittorio, a Roma, è trafficata come sempre. Il compositore Teho Teardo arriva per primo, in anticipo, con un disco sottobraccio. Ci sediamo al Gatsby Cafè, sotto i portici, e ordiniamo un caffè. Alle 10.30, puntuale, Blixa Bargeld esce dalla porta del suo albergo, che si trova sopra al bar. È vestito completamente di nero con una giacca elegante, ha i capelli lunghi, che spesso gli scoprono gli occhi mentre parla, e le unghie lunghissime. Ha fatto da poco la manicure, dice. Sembra che si sia svegliato da poco e si giustifica per gli occhi arrossati: “Scusate, sono appena uscito dalla doccia”.

Bargeld, fondatore della storica band tedesca Einstürzende Neubauten ed ex braccio destro di Nick Cave nei Bad Seeds, e Teardo, leader dei Meathead e compositore per le colonne sonore dei film di Gabriele Salvatores e Paolo Sorrentino, sono a Roma per la prima data del loro tour europeo. Hanno da poco pubblicato il nuovo disco Christian & Mauro, il cui titolo fa riferimento ai loro nomi di battesimo. Un disco splendido, che contiene dieci brani dal respiro cosmico, nel quale sembrano essere confluite in modo naturale le passioni e le inquietudini dei due autori. Christian & Mauro è un lavoro dal respiro ampio, grandioso, cantato in tre lingue (inglese, italiano e tedesco). A tratti sembra un tentativo di abbracciare l’intero universo: il brano Dear Carlo è ispirato al libro L’ordine del tempo, del fisico e divulgatore Carlo Rovelli, e ci ricorda che il 90 per cento dell’universo è invisibile, mentre il brano di apertura Starkregen evoca una pioggia apocalittica. In alcuni momenti il disco va indietro nel tempo, come quando in Bisogna morire riprende una passacaglia del seicento e cita Bella ciao. In altri ci ricorda che Teardo e Bargeld amano l’umorismo nero: Menschenentsafter parla di uno spremiagrumi che spreme esseri umani. Bargeld dice che gli piacerebbe cantarla sul palco “con un Martini rosso in mano, dopo essere sceso da una lunga scala”. È questo probabilmentel’album migliore del duo, attivo ormai dal 2008, forse anche perché per produrlo ci hanno messo molto tempo: quasi otto anni.

Bargeld si siede al tavolo e ordina una fetta di torta di mele e un tè verde. “Cominciamo pure”, dice Teardo. Dato che molte canzoni s’interrogano su concetti come il tempo e lo spazio, gli chiedo se questi siano i temi attorno a cui hanno costruito il disco. “Non penso ci sia un tema portante. Non scrivo mai canzoni su un argomento in particolare, mi piace prima di tutto giocare con la lingua”, precisa Bargeld mentre immerge la bustina nella tazza. “A causa della pandemia di covid-19 ci abbiamo messo quasi otto anni a registrare Christian & Mauro. Durante il periodo di lavorazione si sono verificati anche altri eventi tragici, dallo scoppio della guerra in Ucraina al conflitto in Medio Oriente. Questo ha avuto un impatto sulla composizione delle musiche e la scrittura dei testi, in cui si possono ritrovare variriferimenti alla guerra, come nel brano I shall sleep again. Allo stesso tempo, alcuni pezzi che sembrano apocalittici come Starkregen, in realtà erano stati scritti prima. Inoltre in quel periodo ho avuto anche qualche problema personale: sono stato un anno in esilio in Portogallo con la mia famiglia per sfuggire al covid-19, mi sono rotto di nuovo la gamba e sono rimasto bloccato a letto. Negli ultimi sei anni sono uscito di casa molto poco, e quando lo facevo spesso indossavo una mascherina. Ma non abbiamo mai smesso di scambiarci idee: Teho ha continuato a mandarmi delle composizioni dalla struttura molto frammentata, che mi si presentavano come dei problemi da risolvere, è il modo in cui mi piace di più lavorare. È stata una bella sfida”.