Cosa sono diventati i Radiohead? In questi mesi chi segue da tempo la band di Thom Yorke se l’è chiesto varie volte. Negli anni novanta il gruppo di Oxford si era imposto sulla scena globale facendo dialogare il pop e la sperimentazione con una naturalezza sorprendente: quale altra band britannica sarebbe riuscita a portare in testa alle classifiche statunitensi un disco come Kid A, geniale manifesto delle contraddizioni di fine novecento a cavallo tra rock, elettronica e jazz, ispirato a No logo di Naomi Klein e pubblicato senza alcun singolo di lancio né un videoclip?

I Radiohead facevano dell’integrità artistica e politica uno dei loro tratti distintivi. Yorke e compagni si sono sempre schierati in modo netto su molte questioni, dalla globalizzazione alla crisi climatica, dalla questione tibetana alla Brexit. La scelta di pubblicare l’album In rainbows sul loro sito a offerta libera nel 2007, dando uno schiaffo all’industria discografica mondiale, è un altro episodio che li ha resi un caso quasi unico nella musica leggera occidentale.

Il gruppo che il 14 novembre si è presentato all’Unipol Arena di Bologna per la prima delle quattro tappe italiane del suo tour europeo, però, è cambiato molto. Dopo la pubblicazione di A moon shaped pool nel 2016 e il successivo tour, la band si è presa una lunga pausa e i cinque musicisti si sono dedicati a progetti paralleli.

In questi sette anni di silenzio è successo un po’ quello che era accaduto agli Oasis dopo lo scioglimento: i Radiohead sono diventati un legacy act, come si dice in gergo, cioè riscuotono successo più per quello che hanno fatto in passato che per quello che propongono nel presente. Il fatto che Let down, un brano di Ok computer che parla di alienazione e distacco emotivo, sia diventato molto popolare su TikTok tra la generazione Z lo conferma.

C’è un’altra cosa che ha cambiato il modo in cui sono percepiti: la questione di Gaza. La band ha suonato in Israele diverse volte nel corso della sua carriera, anche nel 2017, quando ha ignorato la richiesta di Roger Waters di annullare un concerto a Tel Aviv. Yorke, spesso criticato negli ultimi due anni per il suo silenzio sui massacri compiuti dall’esercito israeliano a Gaza, è stato anche contestato da uno spettatore durante un concerto da solista a Melbourne nell’ottobre del 2024 e in seguito, in particolare in una recente intervista concessa al Times di Londra, ha dichiarato che non tornerebbe mai a suonare in Israele.

Il polistrumentista Jonny Greenwood, sposato con l’artista israeliana Sharona Katan, è stato criticato dal movimento Bds (Boicottaggio, disinvestimento, sanzioni) per aver registrato un disco con il musicista israeliano Dudu Tassa, che in passato ha tenuto un concerto per dare conforto ai soldati dell’esercito di Tel Aviv. Per questo motivo il Bds ha chiesto di boicottare i concerti della band.

Il gruppo di attivisti Artists for Palestine Italia inoltre ha invitato gli spettatori dei concerti italiani a “portare la Palestina” dentro l’Unipol Arena, magari sventolando una bandiera palestinese (anche se questi oggetti, per questioni di sicurezza, sono vietati ai concerti) e ha organizzato un presidio prima della seconda data bolognese, quella del 15 novembre.

“Molti sono rimasti delusi dall’atteggiamento della band, e hanno deciso di non andare a sentirla; molti di quelli che andranno nutrono disappunto”, hanno dichiarato i portavoce del gruppo di Bologna di Artists for Palestine. “Ci auguriamo che i Radiohead colgano questa occasione per mettersi in discussione e in ascolto, senza sentirsi vittime di una caccia alle streghe, come ha dichiarato recentemente Thom Yorke. Una dichiarazione dal nostro punto di vista immotivatamente vittimista. La band dovrebbe prendere sul serio la questione della complicità e dell’art washing e agire di conseguenza”.