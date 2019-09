Fattaccio in via Salaria

Alle tre e dieci squillò il telefono. “Pronto?”, dissi, e la voce rispose: “Sono il signor Calvino”. Era lo scrittore Italo Calvino. Dovevo intervistarlo quel pomeriggio. Ci eravamo appena messi d’accordo su dove incontrarci quando qualcosa di duro mi colpì alla nuca. La stanza cominciò a girare. Ci fu un bagliore. Calvino pensò che fosse caduta la linea.

Rimasi seduto per un po’ sui gradini di marmo che portavano all’appartamento, con la vista offuscata e un gusto di rame in bocca. Ricordo attimi di lucidità, in cui ero consapevole di un dolore bruciante alla testa e del sangue che mi colava sul viso.

Se quel giorno Gilly non fosse tornata a casa prima, forse sarei morto. Verso le sei aprì la porta del nostro appartamento in via Salaria. Le pareti erano coperte di impronte sanguinanti nei punti in cui mi ero appoggiato per non cadere. Un odore pungente impregnava l’aria. Nel bagno in fondo al corridoio Gilly trovò due asciugamani umidi macchiati di sangue. Io ero in cucina, steso a terra con la faccia in giù. Intorno alla mia testa si era formata una pozza di sangue coagulato. In preda al panico, Gilly provò a farmi sedere, ma i miei movimenti erano scoordinati e le mie parole sconnesse. “Era come se parlasse al contrario”, raccontò poi alla polizia.

L’ambulanza ci mise un’eternità ad arrivare. Cadeva una pioggia fredda e i palazzi erano avvolti dalla nebbia. Gli infermieri mi trasportarono giù per le scale ma faticarono a far entrare la barella nel retro dell’ambulanza: uno dei due sportelli si era bloccato. Mentre si affannavano sotto la pioggia scrosciante spuntò Capaldi, il portiere, e indicandomi esclamò: “È andato in overdose! Ecco perché è tutto giallo!”. Sopra di me, spettrale, il suo viso rifletteva la luce bianca e azzurra della sirena, e mi chiesi perché ci tenesse tanto ad accompagnarci in ospedale. Mi sembrò strano all’epoca e continua a sembrarmi strano oggi. Forse voleva aiutare Gilly? Mentre ci addentravamo nell’oscurità, provava a consolarla. “Il signore è una brava persona”.

Mi portarono al Policlinico, un ospedale poco distante, dove però non avevano le apparecchiature per fare una diagnosi sicura. Alla Nuova clinica latina, un prototipo di scanner per la tac fornì delle immagini di sezioni trasversali del mio cervello, rivelando una frattura nella regione posteriore inferiore sinistra (parieto-occipitale) del cranio. La radiografia non mostrava frammenti di osso intorno alla frattura: l’oggetto che mi aveva colpito era probabilmente tondo. Una pietra infilata in un calzino, per esempio. Ma chi avrebbe potuto colpirmi? Nella clinica non erano in grado di operarmi e, quando arrivammo all’ospedale San Giovanni, in via dell’Amba Aradam, ero un caso da neurochirurgia d’urgenza. I medici dell’équipe furono strappati dai loro letti e nelle prime ore del mattino mi operarono. Un gruppo di inservienti vestiti di bianco mi portò via sfrecciando lungo la corsia. “Stai ferma!”, urlarono a Gilly, “Resta dove sei!”. Il portiere nel frattempo era tornato al 115 di via Salaria. Calvino mi aveva aspettato nel luogo del nostro appuntamento, poi se n’era andato.

L’intervento per rimuovere il mio ematoma epidurale acuto durò due ore. La prognosi era grave: rischiavo il coma. Dissero a Gilly di togliersi le scarpe per non disturbare gli altri pazienti. Quando l’ematoma fu drenato, mi ritrovai con un buco nel cranio grosso come un mandarino.

La mattina seguente ripresi conoscenza davanti a un bagno del sesto piano dell’ospedale. “Temo che tu esca da un intervento neurochirurgico urgente”. Misi a fuoco il viso, sfocato ma familiare, di Gilly. Le chiesi: “Cosa ho fatto?”. Poi persi di nuovo conoscenza. Quando mi svegliai il giorno seguente vidi un cartello in fondo al corridoio con la scritta traumatologia cranica. Ero steso su un letto, in corridoio (nel reparto non c’era posto). Un gruppo di suore mi frusciò accanto, ognuna con una caraffa di vino bianco in mano. Quindi ero in paradiso. O forse in un film di Fellini (poi scoprii che in realtà le caraffe contenevano urina). L’ospedale si trovava accanto alla basilica di San Giovanni. Suore, preti e assistenti sociali prestavano servizio come paramedici perché mancavano le infermiere professioniste. Urlai per il dolore quando mi tolsero un catetere: “Madonna!”. Perché avevo bestemmiato in italiano?

Rimasi due settimane nel reparto di neurochirurgia. Avevo un dolore atroce alla testa e il braccio destro pieno di grossi lividi blu e neri, nei punti dove le sorelle della misericordia avevano iniettato gli antidolorifici. Insieme a me nel reparto c’erano persone sopravvissute a incidenti di moto, malati di tumore al cervello e vittime di aggressioni. Un giovane tunisino di nome Mustah era stato colpito con un martello. Una grossa cicatrice, simile a un binario, gli attraversava la tempia destra. Nel suo delirio postraumatico, era convinto che delle replicanti avessero preso il posto della madre e della sorella. “Ho paura di nessuno!”, gridava alla suore nel suo italiano stentato.

Ogni giorno passava il neurochirurgo – aveva un nome bizzarro, professor Milza – con un seguito di praticanti in camice bianco. Esaminando il grafico attaccato al letto, Milza mi chiedeva: “E come sta oggi il nostro inglese?”. Per misurare il mio livello di coscienza mi faceva delle domande, senza molto successo. “Lei sa perché si trova qui?”, mi chiedeva in inglese.

Ero indeciso a riguardo. “Sono caduto, oppure ho ricevuto un colpo”.

“Molto interessante. Ora guardi l’orologio appeso al muro, lì. Sa dirmi che ore sono?”.

“Le tre?”.

“Sono le sei. Ora le spiacerebbe toccarsi il naso con la mano sinistra?”.

“Ci provo”.

Ogni volta che sbagliavo le moltiplicazioni i medici si scambiavano occhiate nervose. Passarono ai giorni della settimana, questa volta in italiano. Risposi senza troppe difficoltà: il mio italiano era diventato inspiegabilmente impeccabile. “Davvero notevole”, disse il professor Milza, alzando un sopracciglio. “Non è proprio il metodo Berlitz, ma una botta in testa può fare miracoli”.

A quanto pare il cervello può riconfigurarsi in modi molto singolari, alterando i circuiti neurali già fissati nel feto. A volte, durante questa riconfigurazione, si verifica un piccolo errore. La sensazione provata da lord Nelson – che le sue dita inesistenti fossero premute contro il palmo della sua mano inesistente – lo spinse a credere nell’aldilà. Se un braccio può sopravvivere a un’amputazione, pensò, allora una persona intera può sopravvivere all’annientamento del corpo. Le connessioni neurali di Nelson cercavano di rendere conto del dolore provocato dalla ferita, ma il circuito era andato in tilt.