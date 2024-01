Lo scorso dicembre all’Hotel de la poste, un albergo di Cortina d’Ampezzo, la destinazione invernale italiana in cui si va per sciare e farsi vedere, una festa ha celebrato la nascita di un’epoca cinematografica. Nel 1983 usciva la pruriginosa commedia Vacanze di Natale, ambientata proprio lì. In teoria era semplicemente la storia di un giovane fortunato con le donne che cantava in un piano bar, e di alcuni ricchi milanesi, romani e viveur in smoking che lo frequentavano. Ma quel film anticipava decenni di commedie natalizie gioiosamente volgari e ricche di stereotipi, che hanno incassato una fortuna e sono diventate note come cinepanettoni, dal nome del tipico dolce natalizio italiano.

Per celebrare l’anniversario, il produttore, lo sceneggiatore e le star del film hanno realizzato un enorme panettone e organizzato un fine settimana di festeggiamenti a tema, dal 15 al 17 dicembre. I partecipanti – in pellicce, paillettes e maglioni con le scritte “Cortina” e “Montagne e champagne” – hanno ballato sulle note di Dance all nite, Maracaibo e altri classici italiani degli anni ottanta, che fanno parte della colonna sonora del film. Hanno cantato insieme al protagonista in una chiassosa cena con cabaret. Sono scesi in pista e si sono impegnati in uno slalom, cercando di finire una fetta di panettone prima di raggiungere il traguardo. “Sta ancora masticando”, ha urlato a un certo punto la presentatrice Chiara Caliceti. “Ha davvero mangiato il panettone!”.

Gli stucchevoli film di Natale ambientati in varie città europee quest’anno sono di gran moda, ma in Italia non si avvicinano neanche lontanamente al colosso cinematografico e culturale che è stato il cinepanettone. Per trent’anni quel tipo di film ha dominato il periodo natalizio, fino a quando le loro star non sono invecchiate, le piattaforme di streaming hanno preso il sopravvento e i gusti del pubblico e l’economia del settore sono cambiati. Mai ritenuti adatti per l’esportazione, si diceva che fossero solo per gli appassionati del genere che volevano custodire una fetta di cultura italiana di quella spensierata fine secolo. Secondo i critici, però, riflettevano il consumismo e il sessismo dell’era di Silvio Berlusconi che, come un segreto vergognoso, era meglio tenere in famiglia.