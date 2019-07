Le fragilità del Qatar messe a nudo dai Mondiali di calcio

Un fallimento, e il piccolo emirato produttore di gas metterà a nudo quel che tenta di nascondere: la sua vulnerabilità in un contesto regionale in cui è circondato di nemici, in particolare l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein e l’Egitto, che dal 5 giugno 2017 contro il Qatar hanno messo in atto un embargo , organizzandone l’isolamento economico, diplomatico e politico.

Per il Qatar l’organizzazione della Coppa del Mondo di calcio nel 2022 non è solo una questione di prestigio e di soldi. È un fatto vitale, quasi esistenziale.

Infine, ci sono state le rivelazioni di Mediapart e del britannico The Guardian riguardanti alcuni documenti che implicano il capo di gabinetto dell’emiro, Tamim al Thani, nella presunta corruzione a margine dei mondiali di atletica e mostrano che questi sarebbe stato al corrente di “pacchi” distribuiti a sei membri del Comitato olimpico internazionale (Cio) per tentare, senza successo, di ottenere l’organizzazione delle Olimpiadi a Doha.

Scandali accumulati Accusato già da anni di aver comprato la Coppa del mondo, da tre mesi l’emirato è travolto da una nuova ondata di sospetti. Il 18 giugno c’è stato il clamore mondiale per l’arresto in via cautelare di Michel Platini nell’ambito dello scandalo del Mondiale 2022, che si aggiunge all’incriminazione per corruzione di Nasser al Khelaifi , presidente del Paris Saint-Germain e del canale televisivo BeIN Sports, per lo scandalo dei mondiali di atletica del 2017, e allo scoop del Sunday Times sul bonus segreto da cento milioni di dollari che sarebbero stati corrisposti alla Fifa nel caso in cui l’emirato avesse ottenuto i mondiali del 2022, secondo i termini di un contratto firmato dallo stesso Nasser el Khelaifi.

L’ostilità dimostrata al Qatar dai suoi rivali arabi nel Golfo non è una novità. Riyadh ha sempre più o meno voluto la sottomissione di Doha, così come del vicino emirato del Bahrein, diventato negli anni un burattino del regno.

Oggi si sa che nessuno stadio sarà costruito fuori del territorio nazionale. Pertanto, i qatarioti si stanno adoperando per tirarli su a tutta velocità in casa propria. Ma la Fifa il 22 maggio ha già annunciato di rinunciare all’idea di una Coppa del mondo a 48 squadre “per ragioni politiche e logistiche”. In altre parole, geopolitiche.

Ostilità di vecchia data Convinti di avere i mezzi per fermare Doha, l’Arabia Saudita e Abu Dhabi si stanno impegnando a sabotarla. A colpi di milioni di dollari. All’inizio era previsto che alcuni degli otto stadi destinati ad accogliere le partite sarebbero stati costruiti fuori del Qatar, soprattutto negli Emirati, in Arabia Saudita e in Kuwait, che hanno strutture capaci di ospitare più di 40mila spettatori, la capienza minima richiesta per questo tipo di competizioni.

Quando il 2 dicembre 2010 il Qatar è stato ufficialmente designato come paese che avrebbe ospitato la Coppa del mondo, l’evento non ha scatenato gioia nella regione del Golfo. Nel regno saudita e negli Emirati è stato percepito come una ulteriore manifestazione della “arroganza qatariota”, tanto più considerando l’enorme posta in gioco in termini di prestigio e le ricadute economiche: si stima che solo il potenziale mercato televisivo abbia una platea di 3,2 miliardi di telespettatori.

Il trofeo più importante per il Qatar è senza dubbio la Coppa del mondo di calcio del 2022. È anche il più sospetto, perché la sua attribuzione è oggetto di tre inchieste giudiziarie per corruzione in Svizzera, negli Stati Uniti e in Francia.

(Christopher Pike, Getty Images for The 2022 supreme committee for delivery and legacy)

L’avversione dei leader sauditi è nata con l’ascesa al trono nel 1995 di Hamad Ben Khalifa al Thani (che aveva rovesciato il padre, lo sceicco Khalifa, la cui politica consisteva nell’allinearsi a Riyadh) e la creazione, l’anno successivo, del canale satellitare al Jazeera voluto dal nuovo emiro. L’emittente qatariota oggi vanta più di 25 milioni di spettatori e anche una versione in inglese e una tv nei Balcani.

Al Jazeera non perde mai occasione di diffondere notizie sfavorevoli al regime saudita o di ospitarne gli oppositori. Un affronto insopportabile per Riyadh, che da sempre chiede la chiusura della tv. Ma per il regno saudita è di fatto impossibile di contrastare i qatarioti, che si sono assicurati la protezione degli Stati Uniti prima accogliendo ad Al Udeid, la più grande base militare americana all’estero (dove dal 2003 sono ospitati il comando centrale dell’esercito statunitense e un centinaio di aerei), e poi acquistando a colpi di miliardi di dollari i migliori armamenti statunitensi.

Giocare in casa

In effetti, il regno saudita e il piccolo emirato sono contrapposti in tutto, a cominciare dal comune desiderio di imporre la propria egemonia sul mondo musulmano sunnita. In questa contesa tra due stati che fondano la propria legittimità religiosa sul wahhabismo, il Qatar ha da tempo avuto la meglio. Soprattutto perché l’emiro e la sua stretta cerchia sono gli unici a gestire il gioco in casa.

“Invece, nella monarchia saudita si è perpetuato il sistema tradizionale beduino”, sottolinea Gilles Kepel, specialista di mondo arabo. “La successione avviene in maniera laterale, da un fratello all’altro, perché all’epoca si moriva molto giovani a causa delle continue razzie, così che spesso i figli, troppo giovani, non potevano succedere al padre. Per mantenere la coesione della tribù era quindi il fratello a ereditare il trono. Nella monarchia ha prevalso questo sistema. Ne consegue che, grazie al benessere e alla qualità della geriatria di cui godono i miliardari del petrolio, ad accedere al potere sono gli anziani, che devono spartire la rendita petrolifera tra una miriade di principi. Da qui deriva anche l’estrema lentezza del processo decisionale. Non è così per il Qatar, che prende le decisioni in maniera estremamente rapida e ha così guadagnato un vantaggio sul regno saudita”.

Tutto è cambiato però con l’ascesa al potere di Mohammed bin Salman, alias MbS, che è diventato principe ereditario nel giugno 2017, e ha deciso che a prendere le decisioni sarebbe stata da allora in poi solo una persona. Come è accaduto nella vicenda del Ritz Carlton, quando circa 200 persone (tra cui undici principi, quattro ministri e decine di ex ministri) sono state sequestrate nel palazzo, e dove gli è stato fatto capire, con metodi alquanto muscolari, che ormai il capo è uno solo. Era la fine del modello di successione “adelfico” e della concertazione tra fratelli in Arabia Saudita.

Oggi MbS ha le mani libere per affrontare il Qatar, un paese che lo ossessiona anche più dell’Iran. Fedele alla sua reputazione e al soprannome di “Feroce” che gli è stato attribuito, intende distruggere il regime qatariota, almeno finché quest’ultimo continuerà a voler detenere l’egemonia sull’islam sunnita in competizione con i sauditi.

Autonomia qatariota

Ma mentre la monarchia saudita resta prigioniera della sua rendita petrolifera, il Qatar (che è allo stesso tempo uno stato petrolifero e primo esportatore mondiale di gas liquefatto) ha scelto sin dagli anni novanta di affrancarsi dalla dipendenza dagli idrocarburi e compensare le sue massicce importazioni diversificando la sua economia grazie a una politica di investimenti a 360 gradi.

Da qui deriva la creazione nel 2005 della Qatar investment authority (Qia), un fondo di investimento sovrano che ha portato avanti una politica di espansione estremamente opportunistica e aggressiva, tanto nei paesi europei, in Asia e in America del Nord quanto nei paesi emergenti, in particolare in America Latina, in Africa e nei paesi poveri dell’Asia.